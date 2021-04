80 ali 100 kilometrov? Izzivi v Velenju, kjer lovijo legendarni Saturnus.

Organizatorji iz vrst AMTK Velenje so uspeli že v lanskem letu pripraviti svoj reli in ga izpeljati kljub strogim ukrepom ob epidemiji covid-19. Letališče pri Šoštanju je gostilo servisno cono z vsemi udeleženci relija. Dostop tja je bil omejen na pet ljudi za vsako posadko in tak servis je omogočal izvedbo tako imenovanega "mehurčka". Tekmovalni del relija so organizatorji na šestih hitrostnih preizkušnjah tudi izpeljali v enem samem tekmovalnem dnevu.

Daniel Blažinčič, predsednik organizacijskega odbora relija v Velenju. Foto: Gregor Pavšič "Z vidika neposredne organizacije imamo tudi letos že vse nared. Pripravili smo dva načrta. Po prvem bi reli izpeljali tako kot lani, to je z 80 kilometri hitrostnih preizkušenj, po drugem pa bi tekmovalno dolžino podaljšali na 100 kilometrov," pravi Daniel Blažinčič, predsednik organizacijskega odbora.

"Počakati bo treba do maja in videti, kakšen bo epidemiološki položaj v državi. Če bi reli uspeli podaljšati, bi namesto dveh vozili tri hitrostne preizkušnje po trikrat. Za organizatorje je položaj tudi letos zelo težak, saj so razmere zelo nepredvidljive. Morda celo še bolj kot lansko leto, ko so bili odzivi iz lokalnega okolja na naš reli zelo spodbudni. Zato upam, da nam tudi letos uspe izpeljati kakovostno prireditev," dodaja Blažinčič.

Osrednji del prireditve bi bil tudi letos "mehurček" na letališču pri Šoštanju. Foto: Gregor Pavšič

Reli v Šaleški dolini že od leta 1984

Sicer relije v Velenju organizirajo že vse od leta 1984. Prva zmagovalca sta bila Brane Kuzmič in sovoznik Rudi Šali (renault 5 turbo), dve leti pozneje je bil reli prvič del takratnega jugoslovanskega državnega prvenstva. Do letos so Velenjčani izpeljali že 35 svojih relijev. Najuspešnejši voznik do zdaj je s štirimi zmagami Kuzmič, po tri jih imajo Rok Turk, Darko Peljhan, Andrej Jereb, Aleks Humar in Tomaž Jemc. Reli je bil tudi del evropskega prvenstva v reliju. Med najbolj znanimi zmagovalci relija iz tujine velja omeniti žal že pokojnega Poljaka Janusza Kuliga (toyota celica GT4) in Piera Longhija (škoda fabia S2000).

Že prihodnje leto se po tradiciji lahko izenačijo s Saturnusom

Od leta 1984 v Velenju le trikrat niso izpeljali relija, in sicer v letih 1990, 2006 in 2007. Letos bi reli tako potekal že šestintridesetič in Velenjčanom nato manjka le še en reli, da bi se z vidika tradicije izenačili z nekdaj slavnim relijem Saturnus. Tega so namreč med leti 1978 in 2014 organizirali 37-krat. Leta 2015 so Saturnusov status v evropskih sistemskih tekmovanjih prevzeli prav v Velenju, danes pa je del FIA reli pokala prireditev v Novi Gorici.