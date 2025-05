Atraktivno okrog Velenja: oglejte si akcijo najboljših slovenskih relistov

Dan in pol dirkanja po cestah okrog Velenja, kjer so organizirali že svoj štirideseti reli. Take tradicije nima nobena avtošportna prireditev v Sloveniji.

Rok Turk (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin) je zmagal na jubilejnem 40. Tiki reliju Velenje. To je njegova druga zmaga v letošnji sezoni in že sedma zmaga na velenjskem reliju. Turk je imel v cilju 21,8 sekunde prednosti pred Markom Grossijem (citroen C3 rally2, sovoznik Zoran Raštegorac), ostali so zaostali že več kot dve minuti.

Video - navijači ob progi in akcijske vožnje

Rok Turk je v Velenju zmagal že sedmič. Foto: Gregor Pavšič Velenjski reli je imel več junakov in med njimi so prav gotovo vse posadke (34 slovenskih), ki so pripeljale v cilj zahtevnega relija.

Poleg odličnega dvoboja za zmago v skupni razvrstitvi med posadkama Rok Turk - Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) in Marko Grossi - Zoran Raštegorac (citroen C3 rally2) je izstopalo odlično peto mesto domačina Mitje Glasenčnika (renault clio rally3, sovoznik Matej Pistotnik) in drugi zaporedni zmagi Vasje Miklavčiča (peugeot 208 rally4, sovoznik Martin Černigoj) v drugi in Luke Brusa (renault clio rally5, sovoznik Tadej Zaljuberšek) v prvi diviziji.

Prava poslastica je bil na zadnji hitrostni preizkušnji tudi obračun v razredu Masters - Mitja Klemenčič (škoda fabia R5, sovoznik Vili Ošlaj) je le za 0,9 sekunde ugnal Aleša Zrinskega (škoda fabia rally2, sovoznik Metod Kurent).

Najhitrejše tri posadke relija v Velenju. Foto: Gregor Pavšič

Że od samega začetka relija je kazalo na tesen obračun za zmago in tega so navijači tudi dobili. Grossi je zaostanek po petkovih petih hitostnih preizkušnjah znižal na 3,9 sekunde, v soboto pa je nato Turk z majhnimi razlikami postopno večal prednost. Turk ni naredil napake in je zasluženo vknjižil pomembno zmago, s katero se je učvrstil v vodstvu državnega prvenstva.

Nadvse zadovoljen je bil v cilju tudi Grossi, saj je občutno zmanjšal svoje zaostanke iz lanske sezone in napovedal razburljivo nadaljevanje prvenstva. Portorožanu je tokrat izjemoma bral zapiske hrvaški sovoznik Raštegorac, kar je bila tudi manjša oteževalna okoliščina Grossijevega lova za favoriziranim Turkom. Tretje mesto je tudi tokrat osvojil Mark Škulj (citroen C3 rally2, sovoznica Pia Šumer), ki pa se Turku in Grossiju ni uspel resneje približati. Njegov zaostanek je bil že dve minuti in 11 sekund.

Odlična vožnja tudi domačina

Četrto mesto med Slovenci je v zaključku relija rešil Ivan Hrženjak (hyundai i20 rally2, sovoznik Rok Gomizelj), peti pa je bil tokrat odlično razpoloženi domačin Mitja Glasenčnik (renault clio rally3, sovoznik Matej Pistotnik). Velenjčan je odpeljal svoj najboljši reli v karieri in bil prvič uvrščen tako visoko. Glasenčnik je zmagal tudi v razvrstitvi Divizije 4.

V Diviziji 2 je zmago z uvodnega relija ponovil Vasja Miklavčič (peugeot 208 rally4), ki je med relijem pobegnil Martinu Čendaku (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič) in Koprčan ga je v zaključku zaman lovil. Razlika med obema je bila v cilju 12,6 sekunde. Tretji je bil Domen Mihevc (peugeot 208 rally4, sovoznica Klara Slejko).

V Diviziji 1 tudi tokrat zmaga Luke Brusa (renault clio rally5, sovoznik Tadej Zaljuberšek), ki je vodil celoten reli. V cilju je imel 31 sekund prednosti pred mladim, komaj 17-letnim Mitjo Velkavrhom (renault clio rally5, sovoznica Nina Velkavrh Gorenc). Po odstopu Jana Mrevljeta (honda civic, tehnična okvara) je bil tretji Rene Černigoj (opel adam cup, sovoznik Aljaž Černigoj). V pokalu Divizija 1a je zmagal Aljaž Rovan (VW polo, sovoznica Hana Vihtelič).

Domačini iz Velenja so bili veseli tudi zmage Robija Kresnika (renault clio RS, sovoznica Nives Cotič) v Diviziji 3 in Mateja Aubrehta (zastava yugo, sovoznica Pia Ramšak) v pokalu Yugo.

Na reliju je v razvrstitvi slovenskega DP štartalo 38 posadk, v cilj pa je pripeljalo 34 posadk.

Zadovoljni velenjski organizatorji že snujejo 41. izvedbo svojega relija. Foto: Gregor Pavšič

Rezultati - slovensko državno prvenstvo: