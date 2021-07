Silovito trčenje: hitri vlak in ujeti avtomobil #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trk vlaka in avtomobila

Neprevidna voznica je v Luksemburgu nepravilno zapeljala prek železniških tirov in to v trenutku, ko so se zapornice ravno zapirale. Tik pred silovitim trkom se je umaknila na varno.