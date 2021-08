Nova aplikacija, ki vam lahko reši življenje #video

V Sloveniji v snežnih plazovih v povprečju umreta do dva človeka na zimsko sezono, kar je največ med naravnimi nesrečami. Tudi zato je še toliko pomembneje, da če se pozimi odpravljamo v hribe, poznamo snežne razmere. Pri ugotavljanju plazenja podlage, kar je pri pripravi na zimsko turo seveda ključno, nam bo v veliko pomoč aplikacija Snowmaps, ki so jo s skupnimi močmi razvili slovenski in avstrijski strokovnjaki.

Pretekla zima je bila izjemno bogata s snegom, hkrati pa so se razmere v visokogorju in sredogorju izjemno hitro spreminjale, snežni plazovi so bili tako neizogibni, razlaga strokovnjakinja za plazove Manca Volk Bahun: "Vidimo, da so zime vedno krajše, v dolinah skoraj ni več snega, v visokogorju pa so ti pojavi precej bolj izraziti. Opažamo, da je precej več snega, potem pride čez noč odjuga ali močno deževje … Glede na snežne razmere smo imeli letos malo smrtnih nesreč. Umrle so tri osebe, če upoštevamo še našega kolega na Kaninu."

Aplikacijo so razvijali tri leta

Da bi se izognili pastem snežnih plazov, sta seveda ključna dobro poznavanje zimskih razmer in zmožnost napovedovanja, kako stabilna je snežna odeja. Pri tem nam bo po novem pomagala tudi aplikacija Snowmaps, ki so jo v tri leta trajajočem projektu razvili slovenski in avstrijski strokovnjaki. "Gre za neke vrste napovedni sistem. Vsaka napoved temelji najprej na opazovanju dejanskega stanja na terenu, potem upoštevanja modelov za napovedi, statističnih ali fizičnih modelov, snežne odeje in njene debeline," pojasni Aleš Poredoš iz Agencije RS za okolje (ARSO).

Preden se boste odpravili na turo, boste tako dobili podatke o debelini snežne odeje in nevarnosti plazenja, vanjo pa bodo lahko najbolj aktualne podatke vnašali tudi planinci, turni smučarji in vsi obiskovalci gora ter s tem pripomogli k čim boljši ažurnosti.

Kljub poletju v gorah vztrajajo zimske razmere

Med epidemijo se je marsikdo brez pravega predznanja lotih osvajanja vrhov in turnega smučanja. Delno je namen te aplikacije tudi dvig ozaveščenosti. Sicer pa so razmere tudi poleti zaradi velike količine snega ponekod ostale precej zimske, na nekaterih zahtevnejših turah boste tudi zdaj tako še vedno morali prečkati snežne zaplate, za kar pa seveda potrebujete zimsko opremo, kot so cepin in dereze.