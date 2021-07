Črna statistika: letos v gorah že 15 smrti, le ena manj kot v celotnem letu 2020 #video

Gorski reševalci so v letošnjem letu posredovali že 297-krat. Razmere v gorah so zahtevne in o tem priča tudi črna statistika letošnjih gorskih nesreč: v celotnem lanskem letu je življenje v gorah izgubilo 16 ljudi, samo do julija letos že 15. "Kljub temu, da smo sredi poletja, je v visokogorju še vedno nujna zimska oprema," znova opozarjajo reševalci.

Vsako leto slovenske gore obišče skoraj milijon ljudi, v celotni sezoni gorski reševalci opravijo skoraj petsto reševanj. Ta številka se je po dobrega pol leta ustavila na 297. Reševalci GRZS so samo v ponedeljek posredovali kar petkrat. Reševalne akcije so posneli in objavili na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook.

Na videoposnetku je vidna dežurna ekipa za reševanje v gorah v sestavi gorski reševalec letalec, zdravnik gorski reševalec, posadka helikopterja Slovenske vojske in policist gorske enote Slovenske policije.

Kot vsako leto so najpogostejši razlogi za helikoptersko reševanje zdrsi, vzrok zanje pa utrujenost ali neprimerna oprema. Ob tem gorski reševalci znova pozivajo, da se v gore odpravite primerno opremljeni in da izbirate planinske poti, primerne svojemu znanju in kondiciji. "Razmere v gorah so zahtevne, zimska oprema je kljub temu, da smo sredi poletja, še vedno nujna," so zapisali člani GRZS.