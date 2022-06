Previdno na zabavah! V zadnjih mesecih z iglo zbodenih več sto ljudi.

Ljudje iz Pariza, Toulousa, Nantesa, Nancyja, Rennesa in drugih mest po Franciji so poročali, da so jih zbodli z iglo brez njihove vednosti ali dovoljenja.

Po vsej Franciji je več kot 300 ljudi poročalo, da so jih v zadnjih mesecih v nočnih klubih ali na koncertih zbodli z iglami. Zdravniki in številni tožilci preiskujejo zadevo, vendar nihče ne ve, kdo to počne in zakaj. Prav tako ni znano, ali so bile žrtve injicirane z drogami ali sploh s katerokoli snovjo.

V Franciji lastniki klubov in policija poskušajo ozaveščati o dogajanju, raper pa je celo prekinil svojo nedavno oddajo, da bi opozoril obiskovalce koncertov na nevarnost nenadnih napadov z iglami.

Ne gre samo za Francijo, kar nekaj primerov je bilo prijavljenih tudi v Veliki Britaniji, na Nizozemskem in v Belgiji.

Devetnajstletna študentka Sarah Buckle je poročala, da jo je lani na nočnem sprehodu v Združenem kraljestvu nekdo zbodel z iglo, 18-letnega Tomasa Lauxa pa so zbodli na koncertu v Lillu na severu Francije. Kot je povedal, je med koncertom pokadil malo marihuane in spil nekaj alkohola. Ko je prišel domov, se mu je vrtelo, imel je glavobol, na roki pa je opazil nenavadno majhen vbod, okoli katerega je bila modrica.

Naslednje jutro simptomi niso izginili in Laux je odšel k svojemu zdravniku, ta mu je svetoval, naj gre na urgenco. Zdravniki so potrdili dokaze o vbodu z iglo, Lauxa pa so testirali na HIV in hepatitis. Njegovi rezultati so bili negativni. Negativni so bili sicer tudi rezultati preiskav vseh drugih, ki so doživeli podobno izkušnjo.

"Odkar se je to zgodilo, sem prenehal hoditi na koncerte," je dejal Laux.

Kakšni so simptomi?

Ljudje iz Pariza, Toulousa, Nantesa, Nancyja, Rennesa in drugih mest po Franciji so poročali, da so jih zbodli z iglo brez njihove vednosti ali dovoljenja. Ciljne osebe, ki so večinoma ženske, kažejo vidne sledi injiciranja, pogosto modrice, in poročajo o simptomih, kot je občutek otožnosti.

Francoska nacionalna policijska agencija pravi, da sta 302 osebi vložili uradne pritožbe zaradi takšnih vbodov z iglo. V različnih regijah se nadaljuje več policijskih preiskav, vendar še ni bil aretiran noben osumljenec. Igel niso našli, motiv ostaja neznanka.

Nobena žrtev ni prijavila spolnega napada. Dve osebi sta bili pozitivni na GHB in sta drogo morda zaužili s pijačo, pravi uradnik nacionalne policijske agencije. GHB je močan anestetik, ki ga uporabljajo plenilci, ki želijo spolno zlorabljati ali napadati žrtve. V urinu ga je mogoče zaznati le 12 ur, je pojasnil policijski uradnik.

V bolnišnici Nancy so ustvarili poseben postopek za optimizacijo oskrbe žrtev. Bolnike, ki kažejo simptome, kot je omotičnost, zdravijo, vzorce krvi in ​​urina pa hranijo pet dni, če bi kdo želel vložiti tožbo.

"Motiv ostaja neznan. Vsak primer je drugačen."

"Vsak primer je drugačen. Vidimo sledi vbodov, nekateri pa nimajo simptomov. Ko imajo morebitne žrtve simptome, med njimi je na primer nelagodje, ti niso specifični," je dejal zdravnik.

Policijski uradnik, ki v skladu z nacionalno policijo ni bil pooblaščen za javno imenovanje, je dejal: "V tej fazi ne moremo govoriti o posebnem načinu delovanja. Med primeri ni nobenih podobnosti."

Ker obiskovalci klubov na družbenih omrežjih izražajo strah, medijsko poročanje pa povzroča tesnobo, je francosko notranje ministrstvo ta mesec začelo nacionalno kampanjo za ozaveščanje. Policisti ljubiteljem klubov delijo letake in se z lastniki klubov pogovarjajo o preventivnih ukrepih.