26-letni Velenjčan več kot eno leto unovčeval ponarejene bankovce

Na območju Policijske postaje Velenje je bilo v letu 2020 unovčenih več ponarejenih bankovcev po 20 evrov z enakimi značilnostmi. Velenjski policisti so po zaznavi ponaredkov na podlagi podanih prijav začeli zbirati obvestila o osumljencu, ki je bankovce unovčeval, in tudi o izvoru ponarejenih bankovcev.

"Na podlagi obvestila Europola, ki je na poti iz Nizozemske v Slovenijo pošiljko ponarejenih bankovcev prestregel v Belgiji, so velenjski policisti predvčerajšnjim opravili hišno preiskavo pri 26-letnem Velenjčanu, ki je iz tujine naročal ponarejene bankovce in jih večje število tudi unovčil na območju Velenja in v okolici," so še sporočili s Policijske uprave Celje.

Osumljeni je ponarejene bankovce večkrat naročil prek spleta oziroma "dark-neta" in jih po pošti prejel na dom. 26-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanje denarja po 243. členu kazenskega zakonika. "Za tovrstno dejanje je predpisana zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let," so še navedli pri policiji.