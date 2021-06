Ne zgodi se pogosto, da slovita dražbena hiša Christie's na dražbi ponudi ponaredek oziroma kopijo nekega umetnostnega dela. A trenutno se dogaja prav to − na spletni dražbi prodajajo t. i. "Hekkingovo Mono Lizo", kopijo slavne Mone Lize Leonarda da Vincija, ki naj bi nastala v 17. stoletju.

Kopijo je leta 1953 v starinarni v Provansi kupil zbiratelj in trgovec s starinami Raymond Hekking, ki je nato desetletja skušal strokovno in splošno javnost prepričati, da je ta slika pravzaprav izvirnik, Mona Liza v pariškem Louvru pa naj bi bila ponaredek.

Hekkingova Mona Liza (levo) in izvirnik (desno) Foto: zajem zaslona/Reuters

Hekking je trdil, da Mone Lize po odmevni kraji leta 1911 nikoli niso vrnili v Louvre (uradna zgodba pravi, da so leta 1913 tatu ujeli in sliko vrnili v muzej), ampak so v Parizu izobesili kopijo. Izvirnik naj bi bila po njegovih trditvah slika, na katero je naletel v provansalski starinarnici, in s to zgodbo je dolga leta "nadlegoval" medije, navaja Reuters.

Foto: Reuters

Hekking je leta 1977 umrl, njegova Mona Liza pa se je zdaj znašla na dražbi, ki bo trajala do 18. junija in od katere si v dražbeni hiši Christie's obetajo precejšen izkupiček. Ocenili so namreč, da bi lahko zaradi nenavadne zgodbe, ki to kopijo spremlja, zanjo iztržili med 200 do 300 tisoč evri, poroča Reuters.

"Videti je kot Mona Liza, kakovost izvedbe pa ni da Vincijeva," je o sliki dejal predstavnik dražbene hiše Christie's, "na tej točki se sanje žal končajo."

