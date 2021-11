Cerkev bo žrtve spolnih zlorab poplača s prodajo nepremičnin

De Moulins-Beaufort je pojasnil, da si pri poplačilu odškodnine ne bodo pomagali s prispevki vernikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaenkrat še niso razkrili višine odškodnine. Glede tega naj bi se francoske škofije dogovorile s tožilstvom, je dodal de Moulins-Beaufort.

216 tisoč žrtev

Škofovska konferenca je oktobra priznala, da je Cerkev kriva, da je dovolila, da so zlorabe postale sistemske. Neodvisna preiskava domnevnih spolnih zlorab mladoletnikov s strani francoskih duhovnikov in drugih članov Cerkve je od leta 1950 do 2020 odkrila približno 216 tisoč žrtev. Poročilo razkriva, da je bila velika večina žrtev dečkov, starih od 10 do 13 let in iz različnih družbenih okolij.

Delovne skupine bodo sedaj skušale ugotoviti vzroke za zlorabe v Cerkvi. Dodatno bodo oblikovali predloge za duhovščino, da se bo v prihodnje tovrstna dejanja preprečilo. Za pomoč so se obrnili tudi na Vatikan, da jim pošlje strokovnjake.