Italija: člani katoliškega reda osumljeni spolne zlorabe mladoletnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osumljenci so člani reda Učenci oznanjenja iz Prata v Toskani, ki ga je Vatikan zaradi resnih notranjih težav ukinil decembra lani. O preiskavi je prvi poročal toskanski časnik La Nazione, škof v Pratu Giovanni Nerbini pa jo je potrdil, poroča STA.

Člani reda naj bi zlorabili mladoletnika

Po poročanju časnika sta prijavo vložila brata, ki sta preiskovalcem povedala, da so ju člani reda kot mladoletnika zlorabili. Med osumljenci so ustanovitelj reda, 73-letni Giglio Giglioli, štirje duhovniki in menih.

Škofija v Pratu je sporočila, da so za domnevne zlorabe izvedeli od ene od žrtev junija lani. Vatikan je nato septembra sprožil notranjo preiskavo, ki še traja. Škof Nerbini, ki je bil imenovan maja lani, je decembra primer prijavil tudi tožilstvu v Pratu.