Civilna iniciativa zahteva, da Zore razpusti cerkveno skupino za spolne zlorabe

Predstavniki civilne iniciative Dovolj.je za pomoč žrtvam spolnih zlorab v Cerkvi zahtevajo, da ljubljanski nadškof Stanislav Zore razreši cerkveno skupino strokovnjakov in cerkvenega preiskovalca spolnih zlorab Andreja Nagliča. Temu očitajo, da je v medijih neprimerno komentiral primer v Preddvoru, javno razkril ime župnika, ki mu starši očitajo neprimerno komunikacijo z otroki, in da se kljub poznanstvu z osumljenim ni izločil iz postopka. Naglič njihove navedbe zavrača.

V civilni iniciativi Dovolj.je po poročanju Dnevnika zatrjujejo, da vodstvo Rimskokatoliške cerkve v Sloveniji ni kos svojim nalogam, spolne zlorabe, ki so jih zagrešili slovenski duhovniki, pa tako ostajajo neraziskane. Od ljubljanskega nadškofa in predsednika Slovenske škofovske konference Stanislava Zoreta zato zahtevajo, da nemudoma razreši cerkveno skupino preiskovalcev za obravnavanje spolnih zlorab v Cerkvi, saj je ta po njihovi oceni izgubila svojo verodostojnost.

Nagliču očitajo, da je poskušal minimalizirati domnevno sporna ravnanja župnika

Cerkvenemu preiskovalcu zlorab Andreju Nagliču in vodstvu ljubljanske nadškofije očitajo, da so v primeru iz Preddvora ravnali nedopustno. Posebej jih je zmotilo to, da je Naglič v pogovoru za medije opisal čustveno stanje župnika, ki naj bi neprimerno komuniciral z otroki. Dodajajo, da je Naglič tudi javno navedel ime župnika, kljub prijateljevanju z osumljenim pa se iz postopka ni izločil. Prav tako Nagliču očitajo, da je domnevno sporna ravnanja župnika poskušal minimalizirati, je poročal Dnevnik.

Ljubljanski nadškof in predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) Stanislav Zore je v pogovoru za Družino zatrdil, da se je Cerkev glede spolnih zlorab s strani duhovnikov zavezala ničelni toleranci ter da je pri preprečevanju in sankcioniranju zlorab aktivna. Foto: STA

Omenjeni župnik A. S. naj bi mladoletnikom pošiljal telefonska sporočila, na primer "rad te imam" in "pogrešam te", s čimer naj bi prestopil mejo dobrega okusa pri komuniciranju. Omenjena sporočila sicer niso bila spolno delikatna, so pa starši že lani opozarjali škofa, naj zaradi tovrstne komunikacije ukrepa.

Naglič zanika, da se znotraj Cerkve niso ustrezno odzvali

V civilni iniciativi, ki je župnika prijavila cerkvenemu vodstvu in organom pregona, poudarjajo, da je Cerkev ukrepala prepozno in da bistvenih ukrepov proti župniku z izjemo pogovorov z nadškofom in strokovnjaki ni bilo. Naglič medtem zanika, da se znotraj Cerkve na pozive niso odzvali. Kot je poudaril, so župnika potem, ko je kljub opozorilom nadaljeval s pošiljanjem prej omenjenih sporočil, premestili v drug kraj, kjer nima pastoralnih zadolžitev, ter sprožili ustrezne postopke tako na policiji kot tudi znotraj Cerkve.

Cerkveni preiskovalec spolnih zlorab Andrej Naglič je zanikal, da bi Cerkev v zadevi iz Preddvora ukrepala prepozno oziroma da se na pozive o domnevno sporni komunikaciji duhovnika ni odzvala. Foto: Peter Susič

Ti še niso zaključeni, vendar pa pri tem ni šlo za sume spolne zlorabe ali nasilja, je poudaril Naglič. Dodal je še, da je ime župnika za medije potrdil v dogovoru z osumljenim, saj ta po njegovih besedah želi, da se vsi očitki temeljito raziščejo. Očitkov, da se zaradi poznanstva z župnikom ni umaknil iz postopka, pa je zavrnil z besedami, da sam o ničemer ne odloča, temveč zgolj svetuje.

Zore: Zavračam javne linče, pa naj bo to v primeru duhovnikov ali drugih ljudi

Predsednik SŠK in ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v pogovoru za Družino poudaril, da se je Cerkev, ko gre za spolne zlorabe s strani duhovnikov, zavezala ničelni toleranci ter da je pri preprečevanju in sankcioniranju zlorab aktivna. Nadškof priznava, da so bila v preteklosti tudi obdobja, ko so se ti primeri reševali neustrezno, vendar ga ob tem skrbita posploševanje zlorab znotraj Cerkve in očitek, da cerkveni vrh bolj kot žrtve ščiti storilce.

"Mislim, da je ta očitek neupravičen glede na današnje ravnanje škofov oziroma Cerkve v Sloveniji," je ocenil Zore in poudaril, da imajo verski delavci in vsi laiki dolžnost, da prijavijo sume spolnih zlorab. Verski delavci in vsi laiki imajo namreč dolžnost, da naznanijo sume spolnih zlorab. "Kar pa me danes nekoliko skrbi, je posploševanje zlorab znotraj Cerkve, o katerem poslušamo ali beremo skoraj neprestano," je opozoril Zore.

Ljubljanski nadškof in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore poudarja, da ga skrbita posploševanje zlorab znotraj Cerkve in očitek, da cerkveni vrh bolj kot žrtve ščiti storilce. Foto: STA

Kot je poudaril, je v postopkih dokazovanja pomembno slišati žrtev, nato pa tudi obtoženega duhovnika, ki velja za nedolžnega, dokler mu krivda ni dokazana. Ker je dokaze za zlorabe težko pridobiti, je po njegovih besedah pomembno, da se cerkveni postopek naslanja na ugotovitve civilne preiskave, kjer imajo državni organi dovolj strokovnjakov različnih strok.

Zore je komentiral tudi oblikovanje civilne iniciative Dovolj.je: "Iz dosedanjega delovanja te civilne pobude se zdi, da se morda žrtve kdaj laže obrnejo na civilnodružbene skupine kot pa na ustrezne cerkvene ustanove. Če to pomaga žrtvam pri iskanju pomoči in pravice, se mi zdi koristno, in to pozdravljam." Ob tem je dodal, da se ne strinja z načinom delovanja te iniciative, zlasti ko objavlja imena domnevnih storilcev, ne da bi jim bila v civilnih oziroma cerkvenih postopkih dokazana krivda: "Vedno zagovarjam preiskovalne in sodne postopke pravne države ter zavračam javne linče, pa naj bo to v primeru duhovnikov ali drugih ljudi."