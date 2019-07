Civilna iniciativa Dovolj.je do zdaj prejela 38 prijav spolnih zlorab

Civilna iniciativa Dovolj.je je v petih mesecih prejela 38 prijav spolnih zlorab zoper 22 duhovnikov. Srečala se je tudi z ljubljanskim in mariborskim nadškofom Stanislavom Zoretom in Alojzijem Cviklom, ki sta prisluhnila domnevnim žrtvam. Zahtevajo pa odstop člana ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab Andreja Nagliča, so sporočili.

Omenjeno iniciativo so ustanovili verniki Katoliške cerkve, ki so se jim pridružili tudi nekateri duhovniki, ker niso bili zadovoljni s tem, kako se Cerkev sooča s sumi spolnih zlorab znotraj lastnih vrst. Njen namen je žrtvam nuditi celostno strokovno podporo, jih zaščiti, pri Cerkvi pa doseči ničelno toleranco do teh dejanj.

Zahtevajo odstop Nagliča

Kot so sporočili iz iniciative, so v ponedeljek skupaj z žrtvami obiskali ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, ki je prisluhnil prvim žrtvam zlorab. Te so mu osebno predstavile svoj primer ter pričakovanja, ki jih imajo do Cerkve in nadškof osebno.

Že v četrtek so se predstavniki civilne iniciative skupaj z eno od žrtev srečali z mariborskim nadškofom metropolitom Alojzijem Cviklom. Predstavili so mu primer žrtve ter omogočili vpogled v dokumentacijo kazenske ovadbe, ki so jo vložili, so navedli. Kot so dodali, je nadškof žrtvi prisluhnil z vso resnostjo, s čimer so zadovoljni.

V civilni iniciativi Dovolj.je pa zahtevajo odstop člana ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci Andreja Nagliča. Očitajo mu nedopustna dejanja v primeru župnika iz Preddvora, ki mu očitajo zlorabo 7-letnika, zaradi česar se je odpovedal službovanju v župniji.

"Brez pritiska se ne zgodi nič"

Pozivajo tudi k razpustu same ekspertne skupine, ker da je izgubila vso kredibilnost. "Nobena od žrtev, ki so dale prijavo na civilno iniciativo Dovolj.je, namreč ne želi sodelovati s to skupino, saj ne verjamejo v učinkovitost in pošteno obravnavanje primerov," so zapisali.

Nagliču v iniciativi očitajo, da pri poročanju o primeru Preddvor ne bi smel "komentirati in potrjevati imena duhovnika ter župnije", prav tako bi se moral iz postopka izločiti, ker je javno priznal, da je z ovadenim duhovnikom prijatelj. Očitajo mu tudi, da ne bi smel "komentirati čustvenega stanja ter vrste zlorabe ovadenega duhovnika" in je minimalizirati.

Ob tem tudi zanikajo Nagličeve izjave, da ekspertna skupina, katere član je, deluje hitro in učinkovito. Ekspertna skupina je s primerom Preddvor seznanjena že od junija 2018, vendar bistvenih premikov ni bilo, četudi je bilo s tem seznanjeno tudi vodstvo ljubljanske nadškofije, so navedli. "Opažamo, da se brez resnega pritiska in odločnih zahtev ne zgodi nič," so dodali.