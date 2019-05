"Pozivam vse, ki so bile žrtev spolnih zlorab duhovnikov, naj se javijo" #vŽivo

Civilna iniciativa Dovolj.je, ki se zavzema za zaščito žrtev spolnih zlorab v Cerkvi na današnji tiskovni konferenci predstavlja svoje dosedanje delo in ugotovitve. Kot so dejali v uvodni besedni v iniciativi ne rušijo in ne blatijo cerkve. "Želimo si, da bi bila cerkev varen prostor za vse," so pojasnili in dodali, da so po treh mesecih delovanja spoznali, da je stanje veliko bolj resno, kot so si naprej predstavljali.