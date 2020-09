Papež po očitkih o spolnih zlorabah sprejel odstop ameriškega škofa

Nedavno imenovani škof Michel Mulloy iz Dulutha v ameriški zvezni državi Minnesota je še pred predvideno posvetitvijo odstopil, papež Frančišek pa je njegov odstop že sprejel, so sporočili iz Vatikana. Škofija Rapid City, kjer je bil Mulloy dejaven, je pojasnila, da so se v povezavi s škofom pojavile obtožbe glede spolnih zlorab mladoletnikov.

Obtožbe proti 66-letnemu ameriškemu škofu Michelu Mulloyju vključujejo spolno nasilje nad mladoletno osebo v zgodnjih 80. letih preteklega stoletja. Škofija je bila o njih po lastnih navedbah obveščena v začetku avgusta oziroma dva meseca po njegovem imenovanju za škofa, poroča STA.

Škof po očitkih glede spolnih zlorab odstopil

O tem so v škofiji obvestili pristojne državne oblasti, obenem pa so sprožili tudi svojo preiskavo. Mulloy, ki naj bi bil v škofa posvečen prvega oktobra, je odstopil, ko so ga obvestili o razvoju dogodkov. Ugled katoliške cerkve je bil po vsem svetu v zadnjih desetletjih večkrat omadeževan zaradi razkritij primerov spolnih zlorab otrok in njihovega prikrivanja, številni primeri so se zgodili prav v ZDA, piše STA.