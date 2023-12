Pretresljiv umor štirinajstletnice, povezan z umorom 74-letnega frizerja

Štirinajstletno deklico iz Skopja, ki so jo iskali od prejšnjega ponedeljka, ko je izginila na poti v šolo, so našli mrtvo na obrobju makedonske prestolnice. Dekličin umor pa je povezan še z eno smrtjo, so sporočili z makedonskega državnega tožilstva.

14-letna Vanja je umrla le nekaj ur po tem, ko so jo pred tednom dni ugrabili okoli 7.25 na poti v šolo. Truplo deklice so našli v bližini vasi Orman, njen umor pa je povezan z umorom 74-letnega moškega, frizerja Panča Žeževskega iz Velesa, ki so ga umorili nekaj dni prej v Severni Makedoniji, so sporočili s tožilstva. Njegov avtomobil so našli popolnoma zgorel.

"Oba umora je zagrešila ista oseba, njen motiv pa je bil koristoljubje," so navedli pri tožilstvu. Osumljenih je pet oseb, od tega so tri pridržane, ena je v tujini, ena na policijski postaji. Vsi so makedonski državljani.

Nejasna povezava med deklico in frizerjem

Po poročanju portala Mia je med aretiranimi tudi oče ugrabljene in nato umorjene deklice, ki so ga že zaslišali. Do razjasnitve njegove vloge v tej zgodbi ostaja v policijskem pridržanju. Po prvih neuradnih podatkih, ki jih navajajo mediji, naj bi v Vanjinem primeru poskušali denar ukrasti njenim staršem, pri Žeževskem pa naj bi bil v igri denar oseb, s katerimi je v sorodu.

Po poročanju virov Kanala 5 je storilec grozovitega umora 14-letne Vanje gradbeni podjetnik iz Skopja, ki so ga pridržali na Hrvaškem. Po poročanju TV Telma je že od prej poznal umorjenega frizerja Žeževskega, s katerim je vzpostavil stik zaradi domnevnega pridobivanja zlata. Na televiziji trdijo, da so Vanjo ugrabili, da bi njeni starši zanjo plačali odkupnino, vendar so jo dve uri in pol po ugrabitvi ubili.

Nejasna je predvsem povezava med 74-letnikom in 14-letno deklico. Kot je za portal Fokus povedala hči umorjenega frizerja, se nista niti poznala niti nikoli srečala. "Ne oče ne nihče od nas deklice ni osebno poznal. Ne vem še ničesar, razen da so očeta našli mrtvega, zakopanega. Od vas novinarjev prvič slišim, da je bil motiv za umor koristoljubje. Moj oče nikoli ni bil bogat človek, tako da ne vem, kaj pomeni izraz koristoljubje," je novinarjem povedala hči umorjenega 74-letnika.

Deklico ugrabili z vozilom 74-letnika in jo kmalu ustrelili

Državna tožilca iz Skopja in Velesa sta opravila preiskavo na dveh lokacijah, kjer so našli trupla pogrešanih, so še sporočili makedonski tožilci.

Kot navaja Blic, je bilo vozilo, v katerem je morilec skupaj z domnevnimi sostorilci pozneje ugrabil 14-letno Vanjo, last Žeževskega. Ugrabitev so izvedli pred nekim objektom, ugrabitelj pa naj bi zelo dobro poznal teren. Deklico so s pištolo umorili okoli 10. ure, slabe tri ure po ugrabitvi. Istega dne so policisti v bližini vasi Brazda v Skopju našli zažganega citroëna, vozilo 74-letnega frizerja iz Velesa.