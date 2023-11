V Murski Soboti ubil 26-letnika, a mu ne bo treba v zapor?

Umor v Slomškovi ulici v Murski Soboti se je zgodil 5. februarja letos. Kot so po dogodku pojasnili policisti, je obtoženi med prepirom z nožem huje poškodoval 26-letnika, nato pa s kraja peš pobegnil. 26-letnik je zaradi poškodb kmalu zatem na kraju umrl, Softića pa so policisti istega dne izsledili in prijeli. Foto: STA