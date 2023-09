Ponedeljkov protest pred poslopjem makedonske vlade. Ljudje so vzklikali, da so odgovorni za kraje in preprodajo zdravil proti raku pošasti in morilci.

Ponedeljkov protest pred poslopjem makedonske vlade. Ljudje so vzklikali, da so odgovorni za kraje in preprodajo zdravil proti raku pošasti in morilci. Foto: Guliverimage

Makedonijo še vedno pretresa afera s krajo zdravil za zdravljenja raka na kliniki za onkologijo in radioterapijo ter njihovo preprodajo na črnem trgu. Afera je sprožila množične proteste in zahteve po odstopu odgovornih, tudi makedonskega ministra za zdravje. V četrtek so makedonski preiskovalni organi začeli tudi zbirati pričevanja bolnikov na onkološki kliniki.

Zgodba o domnevnih krajah in preprodajah zdravil proti raku se je začela razkrivati že pred meseci. Maja letos je policija aretirala medicinsko sestro v skopski bolnišnici, ki naj bi jo nadzorna kamera ujela med tihotapljenjem zdravil proti raku iz stavbe. Žensko so obtožili, da jih je ukradla z namenom prodaje na črnem trgu.

Članki o kriminalno-poslovnem omrežju na kliniki

Zgodba je dobila pospešek letos avgusta, ko je makedonski tednik Fokus v dveh zaporednih člankih navajal dobro obveščene vire in zdravstvene kartoteke, do katerih naj bi imel dostop, ter zapisal, da na tej kliniki obstaja domnevno razvita kriminalna poslovna mreža, ki je bila vpletena v krajo dragih zdravil iz klinike z uporabo navideznih pacientov. Ta kasneje končajo na črnem trgu, piše Balkan Insight.

"Dobro obveščeni viri o tej, lahko rečemo, grozljivi zgodbi trdijo, da je skoraj 95 odstotkov zdravnikov in osebja na kliniki del te sheme," je omenjeni makedonski tednik 17. avgusta zapisal v članku z naslovom Zdravniki in medicinske sestre kradejo zdravila za bolnike z rakom, draga terapija konča na črnem trgu!.

Fokus je v nadaljevanju 31. avgusta objavil, kot trdi, dodatna pričevanja zaposlenih na tej kliniki. Članek je bil naslovljen: Namesto z biološko terapijo so bolnike z rakom "zdravili" s fiziološko raztopino?!

Policisti na skopski kliniki

Zgodba pa se je v odmevno afero razvila pretekli petek, ko sta policija in tožilstvo opravila preiskavo na kliniki za onkologijo in radioterapijo. Tožilstvo iz Skopja je dan zatem sporočilo, da so skupaj s policijo na podlagi odredbe sodišča v okviru predhodne preiskave zasegli dokumentacijo in računalnike iz klinike ter iz dveh drugih zasebnih stanovanj.

Na ponedeljkovem protestu pred makedonsko vlado so se zbrali tudi številni sorodniki ljudi, ki so umrli zaradi raka. Številni zdaj sumijo, da so njihovi sorodniki umrli, ker zaradi kraj zdravil niso bili ustrezno zdravljeni. Na fotografiji: protestnica nosi fotografiji svoje umrle hčerke. Foto: Guliverimage

Tožilstvo je sporočilo, da preiskavo vodi na podlagi predhodnih obtožb v novinarskih besedilih v enem od tednikov, ne da bi navedlo konkretno glasilo ali konkretno zadevo preiskave. Novica se je bliskovito razširila tudi po makedonskih družbenih omrežjih. Razburjeni Makedonci so na spletu zahtevali aretacije in odstope odgovornih, vključno z ministrom za zdravje Fatmirjem Mexhitijem.

Protest pred vladnim poslopjem

Jeza se je s spleta preselila tudi na ulice, pred sedežem makedonske vlade je protestiralo več tisoč ljudi. Demonstranti so ob vzklikih "morilci", "pošasti" in "pravica za žrtve" zahtevali odstop zdravstvenega ministra in vodstva bolnišnice. Med protestniki je bilo več ljudi, ki so trdili, da so njihovi sorodniki umrli, potem ko so namesto ustrezne kemoterapije prejeli placebo, ker so bila zdravila ukradena.

"Moja mama je imela raka na dojki in njeno stanje se je poslabšalo teden dni po tem, ko so jo sprejeli na kliniko," je množici povedal neki mladenič. "Na žalost ni preživela." Moški, ki ni navedel svojega imena, je domnevno vedenje bolnišnice opisal kot pošastno, poroča AP.

Odziv makedonskih oblasti na jezo državljanov

Zaradi jeze številnih državljanov se je odzvala tudi makedonska oblast. Notranji minister Oliver Spasovski je v nedeljo obljubil popolno transparentnost glede primera in dodal: "Število oseb, ki so v posebnih preiskovalnih ukrepih, je precejšnje in to je vse, kar lahko za zdaj delimo z javnostjo."

Zaradi afere opozicija zahteva odstop vlade, ki jo vodi socialdemokrat Dimitar Kovačevski. Foto: Guliverimage

Makedonski predsednik Stevo Pendarovski je v ponedeljek informacije o domnevnem zločinu označil za šokantne in dodal, da je skrajni čas, da se konča kultura nekaznovanja hudih kaznivih dejanj, piše Balkan Insight. Oglasil se je tudi premier Dimitar Kovačevski, ki je v ponedeljek dejal, da razume jezo in ogorčenje ljudi, vendar dodal, da ne gre kriviti celotnega državnega zdravstvenega sistema.

Omejitev dostopa do zdravil proti raku

Minister za zdravje Mexhiti in direktorica bolnišnice Violeta Klisarova pa sta novinarjem v ponedeljek v Skopju povedala, da so pacienti varni in da ni nobenih manipulacij s terapijo. Klisarova je dejala, da so bili od aretacije medicinske sestre bolnišnični protokoli revidirani in da je bil dostop osebja do zdravil proti raku omejen.

"Naredil bom vse, kar je v moji moči, da razjasnim ta primer," je dejal Mexhiti ter dodal, da bo "ministrstvo tesno sodelovalo z organi pregona, da bi zagotovilo temeljito in nepristransko preiskavo".

Afero je seveda z obema rokama zagrabila opozicijska VMRO-DPMNE, ki zahteva odstop celotne vlade, na čelu katere so socialdemokrati.

V preiskavi sodelujejo tudi onkološki bolniki

V četrtek so preiskovalni organi začeli zbirati informacije tudi s pogovori z bolniki na kliniki za onkologijo in radioterapijo. Trije bolniki, ki so se pogovarjali s tožilstvom, so vse bolnike s klinike, ki imajo dvome glede svojega zdravljenja ali informacije o nepravilnostih, pozvali, naj navežejo stik s tožilstvom.

Trije bolniki so tožilcem povedali, katera zdravila manjkajo na onkologiji in katera so manjkala v preteklosti, poudarili pa so tudi, da mora biti preiskava globoka, podrobna in segati leta nazaj.

Na sestanku s tožilci so trije bolniki, ki trdijo, da njihovo delovanje nima nobene povezavo s politiko, predstavili seznam zahtev, v katerih so zapisali, da je treba opraviti podrobne preiskave in poglobljeno prečesati podatke o bolnikih za več let nazaj, piše Nova Makedonija.