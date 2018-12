V Budimpešti nasilni protesti proti novi delavski zakonodaji #video

Pred madžarskim parlamentom so v četrtek zvečer potekali nasilni protesti proti sporni delavski zakonodaji madžarske vlade pod vodstvom Viktorja Orbana. Protestniki so z dimnimi bombami, pirotehničnimi predmeti in steklenicami obmetavali policiste. Policija je nato v noči na danes izpraznila trg Kossuth pred parlamentom.

Protests break out in Budapest as Hungary's parliament passes a "slave law" on overtime pic.twitter.com/XGvr8UjN3B — TicToc by Bloomberg (@tictoc) December 14, 2018

Protestniki so se umaknili v središče mesta. Prišlo je do nasilnih izgredov med policijo in protestniki. Policija je na izgrede odgovorila s solzivcem in gumijevkami. Novi protesti so napovedani tudi za danes.

Razbili okna na stavbi parlamenta ter poškodovali dva policista

Protestniki so med protesti med drugim razbili okna na stavbi parlamenta ter poškodovali dva policista. Pri tem so vzklikali: "Orban izgini", "Diktator", "Dovolj nam je". Na trgu je bilo videti tudi zastave skrajno desne stranke Jobbik, ki je svoje člane po vsej državi pozvala, naj se danes napotijo v Budimpešto in nadaljujejo proteste.

Budapest gripped by second night of furious anti-Orbán protests – Hungarian Free Press https://t.co/U3LImWWVex pic.twitter.com/r7ZvwUzU8D — Budapest Informer (@budapestinfo) December 14, 2018

Po besedah madžarskega notranjega ministra Sandorja Pinterja v bližnji preteklosti na Madžarskem še ni bilo tako nasilnih napadov na policiste. "Tovrstne demonstracije, ki grobo kršijo zakonodajo, ne morejo biti del demokracije," je v odzivu dejal minister.

Zakon bo začel veljati 1. januarja

Podobni protesti so bili že v noči na četrtek. Tudi takrat so bili protesti usmerjeni proti novi delavski zakonodaji, ki so jo tamkajšnji sindikati označili za suženjski zakon. Zakon bo začel veljati 1. januarja 2019 in med drugim predvideva povečanje dovoljenega števila prostovoljnih nadur z 250 na 400 ur, rok za njihovo izplačilo pa se povečuje z enega leta na tri.