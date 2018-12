Orban prižgal zeleno luč za centralizacijo madžarskih medijev

V zadnjih letih je vladi uspelo, da je večino medijev pridobila na svojo stran, tudi s pomočjo pritiskov v obliki državnega oglaševanja, od katerega so odvisni mediji, nekaj kritičnih medijev, ki so še ostali na Madžarskem, pa se po drugi strani bori za svoje preživetje, Orbanu očitajo njegovi nasprotniki.

V zadnjih letih je vladi uspelo, da je večino medijev pridobila na svojo stran, tudi s pomočjo pritiskov v obliki državnega oglaševanja, od katerega so odvisni mediji, nekaj kritičnih medijev, ki so še ostali na Madžarskem, pa se po drugi strani bori za svoje preživetje, Orbanu očitajo njegovi nasprotniki. Foto: Reuters

Madžarski premier Viktor Orban je v četrtek prižgal zeleno luč za centralizacijo zasebnih provladnih medijev. Kljub kritikam, da mu bo to omogočilo popoln nadzor nad mediji v državi, bodo na Madžarskem približno 500 medijev združili v holding, ki bo koordiniral delo časnikov, revij, spletnih portalov ter radijskih in televizijskih postaj.

Prejšnji teden so lastniki približno 500 provladnih madžarskih medijev te "podarili" ustanovi, ki so jo ustanovili avgusta in je lojalna Orbanu.

Orban je v sredo podpisal odlok o združitvi, ki je po njegovem mnenju "nacionalnega pomena" in v "javnem interesu". S tem je preprečil možnost, da bi urad za konkurenčnost in medijski svet preverjala medijsko združitev z vidika vprašanja varovanja konkurence.

Zakaj se je Orban odločil za centralizacijo medijev?

Holding, ki se imenuje Srednjeevropska ustanova za tisk in medije (CEPMF), združuje nacionalne in regionalne časopise, spletne strani ter televizijske in radijske postaje, ki so bile pred tem v lasti provladnih posameznikov.

Orban je od leta 2010, ko je prišel na oblast, po mnenju njegovih kritikov javne medije spremenil v propagandni stroj vlade. Po poročanju madžarskega opozicijskega portala 444.hu je madžarski premier osebno odredil centralizacijo medijev zaradi nezadovoljstva, ker so državna sredstva do zdaj nenadzorovana pristala tudi pri do vlade kritičnih medijih.