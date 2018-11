Orban popeljal Chucka Norrisa na ogled protiteroristične enote #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarski premier Viktor Orban je pred kratkim v Budimpešti sprejel ameriško filmsko zvezdo in mojstra borilnih veščin Chucka Norrisa ter ga popeljal na ogled vaje protiteroristične enote, je razvidno s posnetka, ki ga je Orban v sredo objavil na svojem profilu na Facebooku.

"Toliko sem že prebral o vas, da se mi zdi, kot da se že poznava," je dejal Norris ob začetku srečanja.

Orban je nato med klepetom potarnal, da je 90 odstotkov komentarjev o njem negativnih. "Liberalci me sovražijo," je dodal, Norris pa ga je v šali vprašal, ali je tak kot ameriški predsednik Donald Trump. "Malo huje kot to," je odgovoril Orban, zaradi česar je ameriška zvezda planila v smeh.

Norris navdušen nad treningom

Madžarski premier je svojega ameriškega gosta nato v avtomobilu popeljal na trening posebne protiteroristične enote. Med vožnjo sta se pogovarjala o otrocih in letih. Med drugim je Orban pojasnil, da ne prihaja iz bogatega okolja, ampak majhne vasice. "V resnici sem cestni pretepač," je dejal z mislijo na svojo skromno preteklost.

Po ogledu treninga je Norris navdušeno komentiral, da je bila to najboljša predstavitev, kar jih je videl do zdaj.

Prišel je na povabilo baptistov

Norris se je po pisanju ameriškega Washington Posta v Budimpešti mudil na povabilo dobrodelne organizacije madžarskih baptistov HBAid, ki v predprazničnem času organizira različne dobrodelne dogodke.

Čeprav naj bi bil to prvi obisk Američana na Madžarskem, pa je pri naših sosedih zelo priljubljen. Leta 2006 so po njem skoraj poimenovali nov most, saj je toliko ljudi glasovalo zanj prek spletne ankete.

Zvezda številnih šal, ki poudarjajo njegovo žilavost, je tudi politični konservativec, ki je podprl Trumpa na predsedniških volitvah leta 2016.