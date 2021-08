Požar na hrvaški avtocesti, ogenj se približuje hišam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dopoldan je na hrvaški avtocesti A1 pri Benkovcu izbruhnil požar, so sporočili iz hrvaškega avtokluba HAK. Vzrok požara je bila počena guma na tovornem vozilu priklopniku. Veter ogenj nosi proti bližnjim hišam, zato so za voznike že izdali opozorilo, gasilci pa so še na terenu.