Na pomoč Balkanu slovenski gasilci, ognjeni pekel neizprosen #VIDEO

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ognjeni pekel na Balkanu ne pojenja. Na pomoč v Severno Makedonijo, kjer so plameni pogoltnili že več tisoč hektarjev gozda, je zgodaj zjutraj krenila že druga slovenska odprava: 43 gasilcev in devet pripadnikov civilne zaščite. Ta bo zamenjala prvo enoto, ki že od prejšnjega četrtka pomaga gasiti največja žarišča na severovzhodu države.

Dan in noč za gasilce ne obstajata, več kot 20 ur pa so neprekinjeno gasili v zadnji intervenciji. A upanje, da ukrotijo požar, kljub nadčloveškim naporom, ki jih skupaj z makedonskimi, bolgarskimi in avstrijskimi gasilci vlagajo v gašenje, je majhno.

''Intervencija je zapletena, saj se ob odsotnosti dežja in delovanja na izjemno težavnem ali nedostopnem terenu vsakodnevno pojavljajo nova žarišča, ki čez dan preidejo v večje požare. Se pa zadeve spreminjajo, ker tudi čez dan rastejo temperature, ponoči upadejo do 12 stopinj, podnevi pa je bilo tudi že 44 stopinj Celzija, tako da bi bilo res lepo, če bi v te konce prišlo malo dežja,'' je dogajanje opisal vodja odprave gasilskih enot Matjaž Domijan.

Slovenski gasilci, ki so priskočili na pomoč makedonskim, avstrijskim in bolgarskim kolegom, se z ognjem bojujejo po najmanj 12 ur na dan v izjemno težkih razmerah že šesti dan zapored, včeraj celo neprekinjeno 20 ur. Gasilci so utrujeni, zato jih bo jutri zamenjala druga odprava.

Želijo si le dežnih kapelj

43 gasilcev, tako poklicnih kot prostovoljnih, in devet pripadnikov civilne zaščite se odpravlja v Berovo na bolgarsko-makedonski meji, kjer divja največji požar na površini okoli 15 krat 30 kilometrov, njihova naloga pa je predvsem okrepiti lokalne sile, da pred ognjenimi zublji ne branijo le gozdnih površin, temveč tudi naselja.

''To, kar smo videli, ob tem številu gasilcev, lahko pogasi samo dež. To je dejstvo, nimamo česa skrivati. Absolutno premalo gasilcev, premalo tehnike. Računajte, v Sloveniji je največji požar dosegel 950 hektarjev, mi smo imeli 2.600 gasilcev in skoraj 500 vozil. Za primerjavo: bil je trikrat, štirikrat manjši požar,'' pa je dejal operativni vodja druge odprave, regijski poveljnik Obalno-kraške regije Marko Adamič.

Druga odprava se bo predvidoma v Slovenijo vrnila 17. avgusta, gasilci bodo delovali v dveh ekipah. Ko se bo ena bojevala z ognjem, si bodo drugi medtem lahko spočili. Na srečo se je doslej prvi odpravi pripetila le ena lažja poškodba gasilca, pa še ta se ni zgodila med gašenjem požara, temveč pri popravilu gasilskega vozila.