Požar v Dubrovniku: pogorelo več plovil, kombi in vozilo #video

V Mirinovu v Dubrovniku je izbruhnil požar. Neuradno naj bi zagorelo zaradi prelivanja goriva. Najprej se je vnel kombi, nato vozilo in čolni.

Ogenj se je razširil in zajel štiri plovila. Na kraju so posredovali štiri gasilske enote, policija in reševalci.

Gost dim je zajel mesto, avtocesta skozi Staro Mokošico je bila za promet nekaj časa zaprta, poroča 24Sata.