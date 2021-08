Bežijo s čolni, množične evakuacije, to so najhujši požari v zgodovini #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Grčiji in Turčiji nadaljujejo boj s požari, ki divjajo že več dni, tudi v drugih evropskih državah. Grški gasilci poskušajo spraviti pod nadzor dva večja požara - enega v bližini mesta Olimpija in drugega na otoku Evija. V Turčiji je medtem velik požar dosegel termoelektrarno v provinci Mugla. Z območja so evakuirali več sto ljudi.

V bližini Olimpije, kjer ležijo tudi arheološki ostanki antičnega rojstnega mesta olimpijskih iger, se s požarom bojuje več kot 170 gasilcev s približno 50 tovornjaki, šestimi helikopterji in letali.

Potem ko so ognjeni zublji uničili okrog 20 domov, se zdaj širijo proti gozdnatemu gorskemu območju Lalas severozahodno od Olimpije, navedbe lokalnih oblasti po poročanju STA povzema francoska tiskovna agencija AFP. Prebivalce tako Olimpije, ki je v tem času leta ponavadi polna turistov, kot šestih bližnjih vasi so evakuirali že v sredo.

Uničenih že 150 hiš v Grčiji, v Turčiji osem mrtvih

Podobno število gasilcev se bojuje tudi s požarom na otoku Evija. Uničenih je bilo že najmanj 150 hiš, ogenj pa je obkrožil samostan in več kot deset vasi. Prebivalce še dveh so evakuirali danes zgodaj zjutraj. Največ težav naj bi gasilcem povzročal prav požar, ki divja blizu samostana svetega Davida, ki so ga izpraznili že v sredo.

S hudimi požari, ki jih je predsednik Recep Tayyip Erdogan označil celo za najhujše v zgodovini države, se bojuje tudi Turčija. Do zdaj so zahtevali osem življenj, oblasti so bile na jugu države, priljubljenem med turisti, primorane evakuirati več sto ljudi.

Ognjeni zublji grozijo termoelektrarni

Na stotine jih je danes po morju moralo zapustiti tudi domove v provinci Mugla ob Egejskem morju, saj je požar dosegel bližnjo termoelektrarno, kjer je shranjenih več tisoč ton premoga. Vse eksplozivne kemikalije in druge nevarne snovi so po navedbah oblasti odstranili z območja, jih pa skrbi, da bi ogenj zajel premog, čeprav so večji del že premaknili.