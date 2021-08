Grčija še naprej v plamenih, požari na Balkanu ogrožajo tamkajšnje prebivalce #video

Največ gozda je pogorelo na otoku Evbeja, in sicer okoli 51 tisoč hektarjev. Močno je prizadet tudi polotok Peloponez, kjer je na območju okoli kraja Olimpija zgorelo okoli deset tisoč hektarjev, kažejo podatki inštituta.

"Podatki se ves čas spreminjajo," je povedala profesorica za geologijo in okolje na atenski univerzi Niki Evelpidu. Ko bodo požari pogašeni, sicer še ne bo konec nevarnosti. Pogosto sledijo poplave in plazovi, ki imajo lahko katastrofalne posledice, je povedala.

Grški premier se je opravičil javnosti

Grški premier Kiriakos Micotakis se je v ponedeljek državljanom opravičil za vse šibke točke, ki jih je morda razkril boj proti uničujočim požarom. Na pomoč pri obnovi požganih hiš, industrijskih poslopij ter na drugih področjih namerava država priskočiti s 500 milijoni evrov. Grška vlada namerava v luči uničujočih požarov v obsežni meri reorganizirati civilno zaščito, je napovedal.

Kot je še pojasnil, je v zadnjih dneh po vsej državi skupaj izbruhnilo 586 gozdnih požarov. Podnebja noče izkoristiti kot izgovora zanje, je dejal, a je vendarle prepričan, da je odigralo pomembno vlogo. "Očitno je, da podnebna kriza trka na vrata planeta," je dejal.

Gozdni požari na Balkanu ogrožajo tamkajšnje prebivalce

Gasilci so v ponedeljek zvečer zaradi požara, ki že nekaj dni gori v mestu Kukes v Albaniji, evakuirali tamkajšnje prebivalce in živali. Gozdni požari pa divjajo tudi drugod po Balkanu. Požar v Bosni in Hercegovini v bližini občine Stolac ogroža več hiš.

Pri gašenju požara v Kukesu sodelujejo tudi gasilci s Kosova, ki požar gasijo s tal in iz zraka. Požari divjajo tudi drugod po Albaniji. Požar nad predorom Kalimash ogroža hiše na območju. Gasilcem je uspelo obvladati požar, ki je izbruhnil v narodnem parku Llogara, medtem ko so se razmere po požaru na gori Dukat umirile.

Medtem požari preglavice povzročajo tudi drugod na Balkanu. V Bosni in Hercegovini je požar, ki je na lokaciji Stolovi-Crnoglav izbruhnil konec prejšnjega tedna, v ponedeljek zvečer ogrozil več hiš.

V naselju Zaušje je v ponedeljek gorel gozd. Gasilci so še na kraju dogodka. Požar na območju občine Neum so gasilci uspešno pogasili. Nizko rastlinje, trava in odpadki so v ponedeljek zagoreli v Mostarju, Čitluku in Konjicu, vendar so gasilci požare lokalizirali.

Na pomoč Severni Makedoniji v boju s požari nova skupina slovenskih gasilcev

Na pomoč Severni Makedoniji v boju s požari se je danes podala nova skupina slovenskih gasilcev. Skupina 52 gasilcev bo delovala na območju Berova, kjer bo zamenjala slovensko gasilsko odpravo, ki je tam od prejšnjega tedna. Razmere na območju so še vedno resne, opozarjajo na Upravi RS za zaščito in reševanje.

V skupini, ki se je danes podala proti Severni Makedoniji, je 43 gasilcev in 9 pripadnikov civilne zaščite, ki bodo skrbeli, da bodo gasilci na terenu varno in učinkovito opravljali svoje naloge. Na območju bodo predvidoma šest dni. V Slovenijo se bodo predvidoma vrnili 17. avgusta.

Sedanja ekipa šteje 48 pripadnikov in 17 vozil. Vozila bodo zdaj ostala v Severni Makedoniji, zamenjala se bo le skupina gasilcev.