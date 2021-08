V Makedoniji razglasili izredne razmere, Atenam grozi električni mrk #video

Nenavadno visoke poletne temperature in močan veter so sprožili požare v delih jugovzhodne Evrope, Rusije in Turčije. Nastalo je za več sto milijonov evrov škode, domove je moralo zapustiti na tisoče ljudi.

V Grčiji se s katastrofalnimi požari bojujejo že četrti dan. Severno od Aten velik gozdni požar grozi napeljavi, ki je ključna za oskrbo prestolnice z električno energijo. Temperature presegajo 40 stopinj Celzija, močan veter pa bi požar lahko razširil še dlje.

Več predmestij Aten je bilo evakuiranih, saj požari divjajo okoli glavne avtoceste, ki povezuje prestolnico s severom države. Dostop do avtoceste je onemogočen. Na stotine gasilcev poskuša preprečiti, da bi se ogenj razširil na bližnje mesto Maraton.

Več kot teden dni se v Severni Makedoniji bojujejo s požari. Dolgotrajen vročinski val z visokimi temperaturami še naprej vztraja in nič ne kaže, da bo v bližnji prihodnosti padlo kaj dežja. Oranžno opozorilo o visokih temperaturah bo aktivno do 6. avgusta, od torka so v državi prepovedali gibanje v gozdovih. Vlada pa je včeraj razglasila 30-dnevno krizno stanje in zbrala vse ustrezne institucije v boju za preprečevanje in gašenje požarov.

Makedoniji so na pomoč priskočile sosednje države. Srbija je na pomoč poslala štiri helikopterje, domačim gasilcem pomagajo kolegi iz Slovenije in Bolgarije.

Stronger Together! Through the @ECHO mechanism of the EU, Slovenia is providing help to North Macedonia in the fight against the wildfires. 16 vehicles and 46 firefighters are already on their way to MK where they will stay one week and fight the fires alongside their colleagues. pic.twitter.com/toXST2aLEs