Požar pri Trogirju pod nadzorom hrvaških gasilcev #video

Hrvaški gasilci so po skoraj 24 urah uspeli pogasiti veliki požar, ki je izbruhnil v ponedeljek dopoldan pri kraju Seget Gornji nedaleč od Trogirja. Najbolj kritično je bilo prejšnjo noč, ko je požar zaradi močnega vetra grozil hišam in bencinski postaji. Požar so dokončno pogasili danes ob pomoči gasilnih letal.

Glavni poveljnik hrvaških gasilcev Slavko Tucaković je novinarjem povedal, da bodo gasilci in vojaki nadzirali lokacijo, da požar ne bo znova izbruhnil. Povedal je, da so gasilci minulo noč z nadčloveškimi napori obranili hiše in bencinsko postajo. V nekem trenutku so na tem območju morali angažirati skoraj 200 gasilcev. Požar so dokončno pogasili v dopoldanskih urah s pomočjo dveh letal.

Po prvih ocenah je zgorelo med 700 in 800 hektarjev nizkega rastlinja, makije, borovega gozda in oljčnih nasadov. Šlo je za največji požar ob hrvaški obali po letu 2017, ko so ognjeni zublji grozili stanovanjskim blokom v predmestjih Splita. Takrat je zgorelo več kot 4000 hektarjev gozda.

Območje, na katerem je gorelo, sta danes obiskala tudi hrvaški obrambni minister Mario Banožić in načelnik glavnega štaba hrvaških oboroženih sil Robert Hranj. Banožić je novinarjem dejal, da so zaradi požara pri Trogirju v ponedeljek morali angažirati največ gasilnih letal v enem dnevu v letošnji sezoni požarov. Povedal je, da so po 21. juniju gasilna letala posredovala več kot petdesetkrat. Gasilcem na tleh je danes pri Trogirju pomagalo 30 hrvaških vojakov.