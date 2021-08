Grozljivi prizori iz Grčije: To je apokalipsa, počutimo se kot v nočni mori #video #foto

Požarom v Grčiji ni videti konca. Z drugega največjega otoka Evboja so evakuirali na tisoče ljudi. "Apokalipsa. Počutim se kot v nočni mori, a dogaja se v resničnem življenju," grozljivo dogajanje opisujejo turisti in domačini, ki so morali zapustiti svoje domove na otoku Evboja.

Več kot dva tisoč ljudi, med njimi največ starejših, so evakuirali in na trajektih prepeljali na varno. Požar je uničil na tisoče hektarjev zemlje in domov. Pomoč oblasti ni prišla dovolj hitro, požar je že povsem uničil severni del otoka, poroča BBC.

Gasilcem in tamkajšnjim prebivalcem je ponoči uspelo obraniti več vasi, kljub temu pa so ognjeni zublji uničili več hiš na obrobjih krajev Artemisio, Gouves in Pefki. Središča teh krajev so za zdaj še brez težav, a požari ogrožajo tudi več drugih mest na otoku. Nekaj jih je ogenj povsem obkolil, poroča grški časnik Katimerini.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Za zdaj se proti požarom borijo bolj ali manj na tleh, saj je gost dim na območju močno zmanjšal vidljivost in onemogoča gašenje z letali. V grški civilni zaščiti upajo, da se bodo razmere kmalu izboljšale, da bodo lahko spet pomagali iz zraka.

Satelitski posnetki sicer kažejo, da je požar na severu ponoči le malo napredoval. Večinoma zato, ker mu je zmanjkalo novega goriva, saj je gozd praktično že povsem zgorel, je poročala televizija Skai.

Koliko območja je pogorelo, sicer še ugotavljajo, je pa opustošenje zelo veliko. Več medijev je navedlo, da je zgorelo najmanj 50 tisoč hektarjev.

V Grčiji se spopadajo z najhujšim vročinskim valom v zadnjih 30 letih. Temperature dosegajo 45 stopinj Celzija. Zaradi izredno visokih temperatur in suhega vremena nič ne kaže, da bi se stanje v Grčiji umirilo.