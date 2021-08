V požaru ujeti tudi delavci toplarne, uspešen hiter poseg

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prebivalce zahodnega dela Zagreba je okoli 14. ure vznemiril nekaj deset metrov visok gost črn dim, ki se je vil nad zagrebško toplarno. Ukrepali so zagrebški gasilci, poškodovanih na srečo ni.

Nekaj deset metrov visok črn dim je okoli 14. ure na noge dvignil prebivalce zagrebške Trešnjevke, poročajo hrvaški mediji.

Po prvih informacijah je zagorel hladilni stolp v toplarni. Takoj po prijavi nesreče so na kraj požara pohiteli zagrebški gasilci, a se je še pred njihovim prihodom ogenj razširil na dve napravi, ujeti pa so bili tudi zaposleni.

''Požar je izbruhnil okoli 13.45 na dveh hladilnih stolpih. Ta nista delovala. Gasilci so požar obvladali v 20 minutah, natančen vzrok pa bo znan po preiskavi. Nihče ni bil poškodovan, požar pa nima nobenega vpliva na oskrbo z elektriko in toploto v tem delu mesta,'' so še sporočili iz distribucijskega omrežja HEP.