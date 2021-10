Izredne razmere zaradi pritiska migrantov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Sejm je potrdil podaljšanje izrednih razmer na poljski meji z Belorusijo v luči naraščajočega migracijskega pritiska, ki ga orkestrira beloruski režim, s čimer skuša destabilizirati EU," so zapisali na Twitterju spodnjega doma poljskega parlamenta.

Samo septembra 7 tisoč migrantov

Vodja poljskega urada za nacionalno varnost Pawel Soloch je v razpravi v sejmu povedal, da je septembra skušalo mejo nezakonito prečkati skoraj 7000 migrantov. Septembra lani je to število znašalo 120, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

K 60-dnevnemu podaljšanju izrednih razmer je v torek pozval poljski predsednik Andrzej Duda. "Na žalost se pritisk na mejo krepi," je povedal po srečanju z ministroma za obrambo in notranje zadeve ter vodstvom obmejne policije.

Človekoljubne organizacije sicer svarijo pred humanitarno katastrofo ob meji, saj se migranti z Bližnjega vzhoda še naprej zbirajo tam, da bi vstopili v Evropsko unijo. Več jih je na meji umrlo.

Belorusijo obtožujejo ustvarjanje migrantske krize

Varšava beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka obtožuje, da migrantom s konfliktnih območij pomaga do zunanjih meja EU, da bi ustvaril krizo.

Poljske oblasti so 30-dnevne izredne razmere na trikilometrskem pasu ob meji razglasile 2. septembra. Dostop do območja je humanitarnim delavcem in novinarjem prepovedan.