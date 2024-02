Politik, ki je bil preveč desen za desničarje, ima novo stranko

Kontroverzni nemški politik Hans-Georg Maassen je v soboto uradno ustanovil svojo novo desno stranko, ki so jo poimenovali Zveza vrednot (Werteunion), so za nemško tiskovno agencijo dpa povedali nekateri njeni člani. Nova stranka želi po besedah Maassna zapolniti praznino med blokom CDU/CSU in skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD).

Nekdanji vodja nemške notranje obveščevalne službe je ustanovil svojo stranko, potem ko so ga pozvali, naj zapusti Krščansko-demokratsko unijo (CDU), ker njegova stališča veljajo za preveč skrajna za to desnosredinsko stranko.

Ime nove stranke (Werteunion) v nemščini spominja na imena strank glavnega nemškega konservativnega bloka – CDU in njene sestrske stranke na Bavarskem, Krščansko-socialne unije (CSU), poroča dpa.

"Zavzemamo se za klasične državljanske vrednote, ki so naredile Nemčijo močno in ki so na koncu oblikovale CDU," je Maassen povedal v pogovoru, ki so ga predvajali v petek zvečer na tv.berlin. Zveza vrednot se po njegovih besedah zavzema za svobodo, pravno državo, demokracijo in strpnost, a tudi za umik države iz življenja ljudi.

Stranko naj bi ustanovili na srečanju na ladji na reki Ren v zahodni Nemčiji, kjer naj bi tudi sprejeli njen statut in program. 61-letni Maassen naj bi se potegoval za mesto predsednika stranke.

Zveza vrednot je že prej obstajala kot konservativno združenje, ki je bilo nekoč povezano s CDU in je imelo več tisoč članov. Skupina je v zadnjih tednih prišla v medije, ko je bilo v preiskovalnem poročilu razkrito, da so nekateri njeni člani novembra sodelovali na srečanju skrajnodesničarskih skrajnežev, ki so razpravljali o načrtih za deportacijo migrantov, za katere menijo, da niso dovolj asimilirani, vključno s tistimi z nemškimi potnimi listi.