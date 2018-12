Policist obsojen, ker je med seksom brez privolitve odstranil kondom

Žrtev je po poročanju CNN na sodišču v Berlinu povedala, da je pred spolnim odnosom od policista nedvoumno zahtevala, da nosi kondom, in da ni nikoli privolila v seks brez zaščite. Kot je poudarila, je ugotovila, da 36-letnik kondoma ni nosil, šele ko je ta že doživel orgazem.

Zaradi odstranitve kondoma brez vedenja partnerice obsojen na pogojno zaporno kazen

Ko je ugotovila, da jo je moški prevaral, je besna in v skrbeh, da bi brez zaščite lahko dobila katero od spolno prenosljivih bolezni, zapustila policistovo stanovanje in poklicala policijo. Primer je prišel pred sodišče, ki je 36-letnika prejšnji teden obsodilo na osem mesecev pogojne zaporne kazni in plačilo tri tisoč evrov odškodnine.

Tožilstvo je moškega najprej obtožilo posilstva, vendar ga je sodišče na koncu obsodilo zaradi spolnega napada. Obtoženi se je pred sodiščem branil, da je kondom popolnoma odstranil, ker se je ta že pred tem strgal. Hkrati je poudaril, da je orgazem doživel zunaj ženske, vendar je žrtev to zanikala. Če bi bil obtoženi obsojen zaradi posilstva, bi sicer moral za rešetke za najmanj dve leti.

Moški v Kanadi brez vedenja partnerice prebodel kondom

Odstranitev kondoma brez privolitve partnerice oziroma partnerja se v Nemčiji kazensko preganja od leta 2016. Nova zakonodaja je bila posledica spolnih napadov na ženske, ki so se na silvestrski večer leta 2015 zgodili v Kölnu, in izrecno omenja odstranitev zaščite brez privolitve, s čimer žrtvam spolnih napadov in zlorab omogoča, da pred sodiščem zahtevajo pravico in preganjajo storilce.

V ZDA sodišča do zdaj še niso presojala o podobnih primerih, medtem ko so nekaj tovrstnih zadev že obravnavali sodniki v Kanadi in Švici. V Lozani je bil lani moški, ki je med seksom brez vedenja partnerice odstranil kondom, obsojen zaradi posilstva. Kanadsko ustavno sodišče je leta 2014 moškega, ki je brez vedenja partnerice prebodel kondom, zaradi spolnega napada obsodilo na 18 mesecev zapora.

Veljavna nemška kazenska zakonodaja dosledno upošteva vse verbalne in fizične namige z namenom spolnega stika, kar pomeni, da žrtev, ki na glas izrazi nestrinjanje s spolnim odnosom, na sodišču v primeru spolnega napada lahko vloži tožbo. Kot prestopek je med drugim navedeno tudi otipavanje.