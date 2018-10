Trumpova: Ženske, ki trdijo, da so žrtve spolnih napadov, naj postrežejo z dokazi

Melania Trump je v pogovoru za ABC, ki bo objavljen v petek, poudarila, da podpira ženske, a hkrati ponovila stališče svojega moža, ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da v teh časih podporo potrebujejo tudi moški. "Podpiram ženske in menim, da morajo biti slišane. Hkrati pa moramo podpirati tudi moške, ne samo žensk," je prepričana Trumpova.

Trumpova: Ženske, ki trdijo, da so žrtve spolnih napadov, naj pokažejo dokaze

Hkrati je ameriška prva dama po poročanju CNN izjavila, da bi morale ženske, ki trdijo, da so žrtve spolnih napadov in spolnega nadlegovanja, svoje obtožbe proti domnevnim storilcem podkrepiti z dokazi.

"Stojim ob ženskah, vendar pa moramo pokazati dokaze. Ne moreš zgolj postreči z izjavami v slogu, bila sem spolno napadena ali ti si mi to storil, ker gredo mediji včasih predaleč. Način, na katerega prikažejo določene zgodbe, včasih ni korekten in pravilen," meni Trumpova.

V času predvolilne kampanje pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016 je predsedniškega kandidata Donalda Trumpa neprimernega vedenja obtožilo najmanj 13 žensk. Ženske so mu očitale različna sporna dejanja, od spolnega nadlegovanja do spolnih napadov, molk pa naj bi prekinile zaradi razkritja Trumpove sporne izjave, ki kaže na njegov odnos do žensk.

"Ko si zvezda, ti ženske dovolijo vse. Dejansko lahko storiš vse, kar ti pade na pamet. Zgrabiš jih za pi***. Lahko storiš vse," je leta 2005 izjavil Donald Trump. Foto: Reuters

"Ko si zvezda, ti ženske dovolijo vse. Dejansko lahko storiš, kar ti pade na pamet. Zgrabiš jih za pi***. Lahko storiš vse," je leta 2005 izjavil Trump. Bela Hiša je kasneje vse obtožbe na račun Trumpa zavrnila z besedami, da gre za stare zgodbe, ki so znova prišle v javnost v času predvolilne kampanje.

Ameriški predsednik je večkrat podvomil o upravičenosti gibanja #MeToo

Melania Trump je že v pogovoru za CNN oktobra 2016 opozorila, da so obtožbe brez dokazov nepoštene in da lahko posamezniku oziroma posameznici v takšni obliki povzročijo veliko škodo: "Če se je zgodil napad, je treba zadevo prepustiti sodišču. Medtem pa so obtožbe brez dokazov, ne glede na to, za koga gre, moškega ali žensko, nepravične, hkrati pa lahko povzročijo veliko škodo."

Obtožbe na račun svojega moža je Trumpova takrat označila za manever nasprotnega političnega tabora. "Ko gre za podrobnosti, me zanima, ali so sploh kdaj dejansko preverili ozadje omenjenih žensk. Njihove trditve so sprte z dejstvi," je takrat dejala Trumpova.

Ameriška prva dama Melania Trump je v preteklosti zavrnila vse obtožbe na račun neprimernega vedenja svojega moža, ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Foto: Reuters

Ameriški predsednik je v zadnjem letu večkrat podvomil o upravičenosti gibanja #MeToo (sl. #JazTudi), ki se bori za pravice žensk in proti spolnemu nasilju nad ženskami. Kot je dejal, lahko več desetletij stare obtožbe uničijo življenje moškega, hkrati pa se je vprašal, zakaj so ženske, ki naj bi bile žrtve spolnih napadov, s svojimi zgodbami tako dolgo čakale, če zdaj govorijo resnico.

Trumpova ni želela povedati, ali verjame navedbam Blasey-Fordove

Spomnimo, da je ameriška prva dama Melania Trump v soboto ob koncu svoje afriške turneje podprla Bretta Kavanaugha, ki se je prav tako znašel pod plazom obtožb o spolnih napadih, za mesto ameriškega vrhovnega sodnika. Kot je poudarila, je prepričana, da je Kavanaugh, ki je bil kasneje potrjen za omenjeni položaj, strokoven in usposobljen sodnik, hkrati pa je izrazila zadovoljstvo, da je pričal glede obtožb o spolnih napadih.

Profesorica psihologije z univerze Palo Alto v Kaliforniji Christine Blasey-Ford je v ameriškem senatu opisala spolni napad, ki naj bi ga zagrešil takrat še kandidat za ameriškega vrhovnega sodnika Brett Kavanaugh. Foto: Reuters

Med improviziranim sestankom z mediji, ki so jo spremljali na njeni poti po Afriki, se ameriška prva dama po informacijah CNN sicer ni hotela konkretno opredeliti, ali verjame navedbam profesorice psihologije z univerze Palo Alto v Kaliforniji Christine Blasey-Ford. Ta je med zaslišanjem Kavanaugha v ameriškem senatu opisala spolni napad, ki naj bi ga zagrešil omenjeni sodnik.

"Mislim, da moramo pomagati vsem žrtvam ne glede na to, kakšno zlorabo so doživele. Naj poudarim, da nasprotujem kakršnikoli obliki zlorabe ali nasilja," je poudarila ameriška prva dama.