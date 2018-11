Na mednarodni dan za takojšnje končanje nasilja nad ženskami

Danes je mednarodni dan boja proti nasilju nad dekleti in ženskami. Ob tej priložnosti se vrstijo pozivi k takojšnjemu končanju tovrstnega nasilja, ki spada med najhujše kršitve človekovih pravic. Glasna so tako sporočila Združenih narodov, EU in pristojnega ministrstva v Sloveniji kot tudi nevladnih organizacij.

"Pokažimo storilcem, da njihovega vedenja ne podpiramo," je ob današnjem dnevu sporočila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer. Kljub desetletjem ozaveščanja je zavedanje o razširjenosti in posledicah nasilja nad ženskami po opozorilu ministrstva slabo, napačne predstave pa so še vedno globoko zakoreninjene.

Guterres: Nasilje nad ženskami in dekleti je sramota vseh družb

Nasilje nad ženskami in dekleti je sramota vseh družb, je opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Šele ko bo polovica človeštva, ki ga sestavljajo ženske in dekleta, živela brez strahu, nasilja in vsakodnevne negotovosti, bo mogoče po njegovih besedah reči, da živimo v poštenem in enakopravnem svetu.

Evropska komisija in visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini v skupni izjavi medtem poudarjata, da je izkoreninjenje nasilja nad ženskami in dekleti predpogoj za spodbujanje demokracije in gospodarske rasti.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je poudaril, da je nasilje nad ženskami sramota vseh družb. Foto: Reuters

Spletno nasilje doživela že vsaka četrta najstnica v Evropi

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in Društvo novinarjev Slovenije pozivata novinarke in novinarje, naj se pri poročanju o nasilju nad ženskami izogibajo mitom in stereotipom. Novinarkam in novinarjem so pri poročanju o nasilju v družini in nad ženskami odsvetovali razkrivanje identitete vpletenih, če to ni v javnem interesu, pri razkrivanju podatkov in podrobnosti pa naj bodo obzirni.

V projektu družbenega ozaveščanja o spletnem nasilju in nadlegovanju žensk in deklet, katerega nosilca sta ministrstvo in fakulteta za družbene vede v Ljubljani, navajajo, da je spletno nasilje doživela že vsaka četrta najstnica v Evropi, v Sloveniji pa je eno od oblik spletnega nadlegovanja doživelo dve tretjini srednješolk.

V ponedeljek bodo prek strani na Facebooku Enakost spolov delili videoanimacijo z dejstvi o spletnem nasilju in najširšemu krogu uporabnic in uporabnikov družbenih omrežij sporočili, da lahko spletno nasilje nad ženskami in dekleti ustavimo zgolj skupaj.

V Sloveniji vsaka druga ženska od 15. leta starosti doživela eno od oblik nasilja

V Sloveniji je vsaka druga ženska od dopolnjenega 15. leta starosti doživela eno od oblik nasilja. V svetu je več kot tretjina žensk v življenju že doživela fizično in/ali spolno nasilje, 750 milijonov žensk pa se je poročilo pred svojim 18. letom starosti.

Združeni narodi so 25. november za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami razglasili leta 1999. Na ta dan leta 1960 je dominikanski diktator Rafael Trujillo dal na krut način ubiti tri sestre Mirabal, ki so bile v Dominikanski republiki politične aktivistke. S 25. novembrom se vsako leto začnejo tudi akcijski dnevi proti nasilju nad ženskami, ki se sklenejo 10. decembra, ko praznujemo svetovni dan človekovih pravic.