S projektom Odklikni nad spletno nasilje nad ženskami in dekleti #video

V Ljubljani so danes predstavili ozaveščevalno kampanjo Odklikni proti spletnemu nasilju nad ženskami in dekleti. Po najnovejši raziskavi je namreč pri nas vsaj eno obliko spletnega nadlegovanja že doživelo 56 odstotkov učenk od 7. do 9. razreda in kar 65 odstotkov dijakinj. Izobraževanje o problematiki je zato po oceni partnerjev projekta nuja.

Glavni cilj projekta je preko ozaveščanja in izobraževanja preprečiti spletno nasilje in nadlegovanje žensk in deklet v Sloveniji, so zapisali na spletnih straneh ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Po besedah vodje sektorja za enake možnosti na ministrstvu Maruše Gortnar splet, poleg številnih možnosti za iskanje in izmenjavo informacij, predstavlja tudi platformo, preko katere storilci najdejo potencialne žrtve. Zato je izobraževanje in ozaveščanje o spletnem nasilju, še posebej med mladimi, ključnega pomena, je še dejala.

Fantje najpogostejši spletni nadlegovalci tako deklet kot fantov

V okviru projekta Odklikni so v centru za družboslovno informatiko ljubljanske fakultete za družbene vede izvedli raziskavo o razširjenosti in prepoznavanju spletnega nadlegovanja med mladimi v Sloveniji. "Raziskava je pokazala, da so fantje najpogostejši spletni nadlegovalci tako deklet kot fantov. Fantje spletno nadlegovanje najpogosteje doživljajo s strani oseb z njihove šole, dekleta pa s strani tistih zunaj šolskega prostora. Fantje spletno nadlegovanje pogosteje dojemajo kot smešno, kot zabavo in se nanj ne odzovejo, dekleta pa zaradi spletnega nadlegovanja pogosteje zaznavajo resne posledice, kot so nemoč, depresija, stres, strah," je povedala raziskovalka Barbara Brečko.

Tudi številne druge raziskave kažejo, da je spletno nasilje in nadlegovanje žensk in deklet vedno bolj razširjeno, pojavljajo pa se nove in nove oblike, zato je po mnenju partnerjev projekta ozaveščanje in izobraževanje o problematiki nuja.

Namestnica generalnega direktorja policije Tatjana Bobnar je opozorila, da splet preko družbenih omrežij omogoča storilcem široko in sorazmerno dostopno področje, kjer lahko delujejo pod izmišljeno podobo. Med žrtvami so najpogosteje mladoletne osebe, a tudi odrasli niso izvzeti. Zato apelira na vse žrtve, da spletno nasilje prijavijo policiji, ker lahko le tako ustrezno ukrepajo ter ustavijo nasilje.

Za javno objavo posnetkov do tri leta zapora

Izpostavila je še, da je javna objava posnetkov ali sporočil druge osebe s spolno vsebino brez njene privolitve v primeru hujše prizadetosti njene zasebnosti kaznivo dejanje, zaradi katerega lahko storilcu sodišče prisodi od treh mesecev do treh let zapora. Gre namreč za nedopustno zlorabo osebnih podatkov.

V Ljubljani je danes potekal prvi iz niza izobraževalnih dogodkov za osnovnošolke in osnovnošolce, ki se bodo po vsej Sloveniji v prihodnjih mesecih še odvijali v okviru projekta Odklikni. Dogodka se je udeležilo več kot 1500 učenk in učencev ljubljanskih osnovnih šol. Poleg ogleda prve projekcije filma Gajin svet so spoznavali, kako prepoznati spletno nasilje, se zaščititi pred njim in kako ravnati v primeru, če postanejo žrtve spletnega nasilja.

Partnerji projekta tako v okviru kampanje Odklikni ozaveščajo o spletnem nasilju in nadlegovanju žensk in deklet tudi s televizijskimi oglasi in promocijskimi spoti. Ob tem pozivajo mlade, da kritično premislijo o vsebinah in osebah, ki jih srečujejo na spletu, v oglasih pa še posebej nagovarjajo vprašanje lažnih identitet, spletnega zalezovanja, spletne spolne zlorabe in spletnega spolnega nadlegovanja ter trpinčenja.

Za otroke in mlade so v okviru kampanje pripravili priročne brošure, plakate, interaktivno spletno mesto odklikni.si, ozaveščajo in izobražujejo tudi prek družbenih omrežij. Pripravili so tudi mobilno aplikacijo Odklikni.