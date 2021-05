Poglejte, kako štiri tedne star mladič volka vadi tuljenje #video

Štiri tedne starega volčjega mladiča so znanstveniki z ameriške univerze v Minnesoti posneli med njegovimi prvimi koraki v gozdu. V okviru projekta Voyageurs Wolf Project, katerega cilj je boljše razumevanje obnašanja volkov v divjini v času poletnih mesecev, so znanstveniki po gozdu postavili večje število kamer. Voljče mladiče so sicer že večkrat ujele kamere, vendar so tokrat prvič posnele tudi prve poizkuse tuljenja.