Morski pes nad deskarja: do nadaljnjega zaprli plaže

Napad na deskarja, ki naj bi bil star okoli 50 let, se je zgodil na plaži Tuncurry, ki je od najbolj poseljenega avstralskega mesta oddaljena približno tri ure vožnje.

Moški je po ugrizu morskega psa v stegno doživel zastoj srca, reševalci, ki so jih poklicali davi po lokalnem času, pa mu niso mogli več pomagati.

"Kljub temu, da so reševalci in drugi mimoidoči storili vse, kar je bilo v njihovi moči, moškega ni bilo mogoče oživiti," je objavila reševalna služba Novega Južnega Walesa.

A man in his 50s has sustained serious injuries after being bitten on his thigh by a shark at Tuncurry Beach. A chopper has just arrived. @nbnnews @9NewsSyd pic.twitter.com/Yanp9CrWCa