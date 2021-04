Na Visu zraven obale posneli morskega psa #video

Sinji morski pes zraste do štirih metrov in tehta do 150 kilogramov.

Na otoku Vis v hrvaškem morju so domačini posneli sinjega morskega psa, ki je plaval čisto blizu obale, poroča Jutarnji list. Ta vrsta morskega psa - posneti primerek je sicer dolg le okoli 1,3 metra - zraste do štirih metrov in tehta do 150 kilogramov.

Večino časa preživi v globokih vodah in zelo redko zaide do obale. Na Jadranu primerke najdemo predvsem v južnem delu, severneje zaidejo le poredkoma. Hranijo se predvsem z majhnimi ribami in lignji, pa tudi z nevretenčarji, manjšimi morskimi psi in pticami.