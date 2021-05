Neurje opustošilo živalski vrt #video

Neurje je včeraj pustošilo tudi v živalskem vrtu Sikaluzoo v Radencih. Bližnji hudourniški potok je prestopil bregove in voda je močno opustošila živalski vrt, zato je ta do nadaljnjega zaprt. Poginilo je nekaj majhnih piščancev, večino živali pa jim je sicer uspelo rešiti. Zdaj jih čaka veliko dela. Upajo, da bodo sanacijo hitro končali in da bo živalski vrt pripravljen in varen za obiskovalce.