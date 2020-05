Umrl "Hitlerjev" aligator, ki je preživel bombardiranje Berlina #video

V živalskem vrtu v Moskvi je v petek umrl 84-letni aligator, ki je preživel zavezniško bombardiranje Berlina v drugi svetovni vojni in za katerega so v preteklosti krožile govorice, da naj bi pripadal pokojnemu nemškemu nacističnemu voditelju Adolfu Hitlerju. To ni bilo res, je pa dejstvo, da je aligator ob bombardiranju Berlina leta 1943 zbežal iz živalskega vrta in kar tri leta preživel v zavetju z vojno obdanega mesta in v podnebju, ki nikakor ni primerno za to živalsko vrsto.

"Včeraj zjutraj je v visoki starosti umrl naš misisipijski aligator Saturn. Star je bil 84 let, kar je izjemno visoka starost," so sporočili iz moskovskega živalskega vrta. Misisipijski aligator po imenu Saturn se je pred 84 leti rodil v ZDA, potem pa so ga leta 1936 podarili berlinskemu živalskemu vrtu. Ob bombardiranju Berlina leta 1943 je aligatorju uspelo preživeti in zbežati iz živalskega vrta.

Po treh letih življenja v mestu, ki je bilo obdano z vojno, so aligatorja našli britanski vojaki in ga predali takratni Sovjetski zvezi. Kako je živali uspelo tri leta preživeti sami, do danes ni pojasnjeno. Potem ko je prišel v roke Sovjetom, je aligator dobil tudi nov dom. Ob svojem prihodu v moskovski živalski vrt julija 1946 je bil za obiskovalce prava atrakcija. V omenjenem živalskem vrtu je preživel kar 74 let svojega življenja. Po poročanju BBC misisipijski aligatorji v divjini namreč običajno dočakajo od 30 do 50 let.

Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет – крайне почтенный возраст. Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали. pic.twitter.com/UigsB8xwBv — Московский Зоопарк (@moscowzoo) May 23, 2020

Govorili so, da je pripadal osebni zbirki Adolfa Hitlerja

Glede omenjenega aligatorja so se v preteklosti v javnosti pojavljale tudi govorice, da naj bi pripadal osebni zbirki pokojnega nemškega nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja. To ne drži, saj je aligator pred svojim pobegom pripadal berlinskemu živalskemu vrtu. Ta je lociran v berlinski soseski Tiergarten, ki je bila v noči z 22. na 23. november 1943 tarča letalskih napadov zavezniških sil. V omenjenem bombardiranju je bilo ubitih oziroma poškodovanih več tisoč ljudi, umirale pa so tudi živali.

Ena od bomb naj bi zadela tudi stavbo v živalskem vrtu, kjer je bil takrat akvarij. V enem od poročil naj bi mimoidoči opazili trupla štirih krokodilov, ki jih je eksplozija odnesla na ulice. Saturn je na drugi strani zračne napade nekako preživel in se kar tri leta skrival v mestu s podnebjem, ki nikakor ni primerno za aligatorje. Potem ko je v petek zjutraj umrl, naj bi aligatorja po poročanju ruskih medijev nagačili in ga podarili moskovskemu muzeju za biologijo, poimenovanem po Charlesu Darwinu.