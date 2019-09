Pobudnico francoskega gibanja Jaz tudi sodišče obsodilo zaradi obrekovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi objave na družbenem omrežju Twitter, v kateri je direktorja ene od francoskih televizij obtožila spolnega nadlegovanja, je sodišče Sandro Muller obsodilo obrekovanja. Med drugim ji je naložilo plačilo pet tisoč evrov sodne takse, prav tako mora izbrisati tvit, zaradi katerega je obsojena. Na svojem računu na Twitterju mora objaviti tudi izjavo sodišča.

Njen odvetnik Francis Szpiner je novinarjem dejal, da se bo na odločitev pritožil, ter ocenil, da sodba "ni v duhu našega časa". Na drugi strani je Brion sodbo sodišča sprejel "z določeno mero olajšanja", sodba pa po njegovem znova potrjuje, da Mullerjeve ni nikoli nadlegoval, je dejal njegov odvetnik Nicolas Benoit.

⚖️🇫🇷JUSTICE - Deux ans après la vague #MeToo, Sandra #Muller, la journaliste à l’origine du mouvement #BalanceTonPorc, vient d’être condamnée à 15.000€ d’amende pour « diffamation » à l’encontre d’Éric Brion, l’homme qu’elle avait nommément accusé de harcèlement sexuel. pic.twitter.com/VeYlDUNhV0 — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) September 25, 2019

Briona je obtožila poniževanja z vulgarnimi izjavami

Mullerjeva je oktobra 2017 objavila tvit, v katerem je ženske v Franciji pozvala, naj se izpostavijo in objavijo imena moških, ki so jih spolno nadlegovali, s tem pa tudi v Franciji sprožila gibanje Jaz tudi ("MeToo"), ki se je začelo v ZDA in ki se bori proti spolnemu nadlegovanju ter za enakopravnost med spoloma.

Le nekaj ur kasneje je objavila tvit, v katerem je Briona obtožila, da jo je leta 2012 kot nadrejeni ponižal z vulgarnimi izjavami.

Brion, medijski svetovalec in nekdanji voditelj televizijskega kanala Equidia, priznava, da je izrekel neprimerne pripombe, za katere se je dan kasneje tudi opravičil. Opozoril je, da ga je zapis na omrežju Twitter predstavil kot spolnega prestopnika in da mu je kampanja Mullerjeve uničila kariero.