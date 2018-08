Je predstavnica gibanja #MeToo lagala o seksu s 17-letnikom?

Potem ko je italijanska igralka Asia Argento v torek zanikala, da bi imela spolne odnose z ameriškim igralcem Jimmyjem Bennettom, ki jo obtožuje, da ga je spolno zlorabila kot 17-letnega najstnika, je ameriški tabloid TMZ 42-letno igralko danes postavil na laž. Novinarji so namreč objavili fotografijo in sporočila, iz katerih je razvidno, da je igralka z Bennettom v resnici skočila med rjuhe.

Asia Argento and 17-Year-Old Boy in Bed in Sexual Encounter https://t.co/y6EeKOdPT7 — TMZ (@TMZ) August 22, 2018

Novinarji New York Timesa so v torek objavili informacijo, da naj bi italijanska igralka in ena od najbolj prepoznavnih glasnic gibanja #MeToo Asia Argento leta 2013 spolno napadla igralskega kolega Jimmyja Bennetta, ko je bil ta star 17 let. Pozneje naj bi mu v zameno za molk plačala 380 tisoč ameriških dolarjev, znesek pa je poravnal njen spremljevalec, kuharski chef Anthony Bourdain.

Argentova zanikala, da bi kdaj imela spolne odnose z Bennettom

Argentova je v enem od sporočil, ki jih je objavil TMZ, zapisala, da je Jimmy Bennett o seksu z njo fantaziral že od svojega dvanajstega leta starosti. Foto: Getty Images

Dvainštiridesetletna Argentova, ki je z Bennettom leta 2004 zaigrala v filmu The Heart Is Deceitful Above All Things, je obtožbe včeraj zanikala. Prav tako je izrecno poudarila, da z danes 22-letnim igralcem nikoli ni imela spolnih odnosov: "Nikoli nisem imela kakršnihkoli spolnih odnosov z Bennettom."

Vendar pa so novinarji ameriškega tabloida TMZ danes objavili fotografije, ki na igralkine izjave mečejo senco dvoma. Fotografija, ki so jo pridobili, prikazuje takrat 37-letno igralko in 17-letnega igralca, ki objeta in pomanjkljivo oblečena ležita v postelji.

Anonimni viri so novinarjem tabloida povedali, da je omenjena fotografija nastala po tem, ko sta igralca imela spolne odnose. Seks med odraslo osebo in mladostnikom, ki je mlajši od 18 let, je v Kaliforniji sicer opredeljen kot kaznivo dejanje.

Igralka prijateljem priznala, da je seksala s 17-letnikom

Argentova je doslej zatrjevala, da ju je z mladim igralcem v preteklosti vezalo izključno prijateljstvo. Sporočila, ki jih je danes objavil TMZ in ki jih je igralka pošiljala prijateljem, dokazujejo nasprotno. "Seksala sva, bilo je čudno. Nisem vedela, da je bil mladoleten, dokler ni začel pošiljati izsiljevalskih sporočil," je zapisala igralka.

TMZ je sicer poleg igralkinih sporočil objavil tudi pismo, ki ga je Argentovi poslal Bennett. Iz njega je mogoče sklepati, da Bennett posteljnih avantur z dve desetletji starejšo igralko sprva ni doživljal kot spolne zlorabe.

22-letni Bennett je proti 42-letni Argentovi začel pravno ukrepati mesec dni po tem, ko so mediji objavili njene obtožbe na račun Weinsteina. Igralka je hollywoodskega producenta obtožila posilstva. Foto: Getty Images

Bennett: Vesel sem, da sva se znova srečala

"Asia, ljubim te z vsem svojim srcem. Vesel sem, da sva se znova srečala," je zapisal Bennett. Omenjeno pismo naj bi Argentovi poslal po enem od njunih srečanj. Igralki naj bi po njunem zadnjem srečanju še več let pošiljal svoje gole fotografije.

To naj bi prenehal početi zgolj dva tedna pred tem, ko so njegovi odvetniki Argentovo obtožili spolnega napada na mladoletnega igralca. "Bila sem otrpla, on je bil na meni. Potem mi je povedal, da je o seksu z menoj fantaziral že, ko je bil star 12 let," je v enem od sporočil prijateljem o Bennettu zapisala italijanska igralka.

Italijanska igralka Asia Argento je ena od najvplivnejših predstavnic gibanja #MeToo, ki se bori proti spolnim napadom na ženske. Igralka je kontroverznega hollywoodskega mogotca Harveyja Weinsteina obtožila, da jo je leta 1997, ko je bila stara 21 let, med filmskim festivalom v Cannesu posilil v hotelski sobi. Spomnimo, da je 22-letni Jimmy Bennett proti Argentovi začel pravno ukrepati mesec dni po tem, ko so mediji objavili njene obtožbe na račun Weinsteina.