Eni glavnih zagovornic gibanja #MeToo iz omare padel velik okostnjak

Asia Argento je bila ena prvih žensk, ki so zloglasnega hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina obtožile spolne zlorabe, in velja za enega glavnih obrazov gibanja #MeToo (Jaz tudi).

Obtožbe o spolnem napadu na 17-letnika

Po poročanju časopisa New York Times pa tudi sama ni brez grehov - po tem, ko je oktobra lani izbruhnila afera Weinstein, se je zunajsodno poravnala z Jimmyjem Bennettom, mladim igralcem in glasbenikom, ki jo je obtožil spolnega napada. Za molk o dogodku leta 2013, ko je imel Bennett 17, Argentova pa 37 let, mu je plačala 380 tisoč dolarjev oziroma okoli 330 tisoč evrov.

Jimmy Bennett leta 2013, ko je imel 17 let. Foto: Getty Images Igralka na prošnje časopisa za komentar oziroma izjavo ni odgovorila.

Anonimen vir je New York Timesu posredoval pogodbo poravnave, ob tem pa tudi kopijo fotografije, na kateri Bennett in Argentova ležita v postelji. Spolni napad naj bi se zgodil v hotelski sobi v Kaliforniji - v tej zvezni državi je zakonska starost privolitve v spolni odnos 18 let.

Med dokumenti je tudi sporočilo, ki ga je aprila ob sklenitvi poravnave igralki poslala njena odvetnica Carol Goldberg. "Upajva, da se kaj takega ne bo nikoli več zgodilo. Ste močna in navdihujoča ustvarjalka, žal pa je klavrno življenjsko dejstvo, da živite med usranimi posamezniki, ki prežijo tako na vaše prednosti kot slabosti," ji je na srce položila odvetnica.

Bennett trdi, da je zaradi zlorabe izgubil milijone

Po drugi strani pa je v nameri tožbe, ki jo je Argentova utišala s poravnavo, Bennett zatrdil, da je nesrečno snidenje z igralko zanj pomenilo izdajo, zaradi katere je utrpel vrsto čustvenih težav, zaradi teh pa ni mogel več delati. Ob tem je navedel, da je v petih letih pred dogodkom zaslužil več kot dva milijona evrov, od takrat pa je njegov dohodek padel na okoli 50 tisoč evrov na leto. Sprva je od igralke zahteval dobre tri milijone evrov odškodnine, poravnava je bila skoraj desetkrat nižja.

Jimmy Bennett in Asia Argento sta sicer že leta 2004 igrala v filmu The Heart is Deceitful Above All Things, v katerem je takrat osemletni Bennett igral sina glavne junakinje, ki jo je upodobila Argentova:

Foto: IMDb

Asia Argento je bila sicer tudi partnerica Anthonyja Bourdaina, znamenitega TV-voditelja in kuharja, ki je vse do svoje smrti junija letos odločno podpiral igralko in njeno zavzemanje za gibanje #MeToo.