Zagovornica gibanja #MeToo: Nisem zlorabila 17-letnika

Italijanska igralka Asia Argento je danes zanikala očitke, objavljene v ameriškem časniku New York Times, da je spolno napadla igralskega kolega Jimmyja Bennetta, ko je bil star 17 let, in da mu je kasneje plačala za molk.

"Odločno zanikam in nasprotujem očitkom New York Timesa," je dejala. Pojasnila je, da so jo poročila šokirala in prizadela, saj niso resnična. "Nikoli nisem imela spolnega odnosa z Bennettom," je zagotovila igralka, ki je vplivnega hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina obtožila posilstva.

Italijanka naj bi igralcu za molk plačala vrtoglave vsote

Pojasnila je, da ju je z Bennettom povezovalo prijateljstvo, ki pa se je končalo, ko je na dan prišla zgodba o Weinsteinu, saj je takrat Bennett nepričakovano od nje zahteval denar.

Italijanka naj bi igralcu in rockovskemu glasbeniku Jimmyju Bennettu za molk plačala 380 tisoč dolarjev. Bennett je trdil, da ga je Argentova spolno napadla v hotelski sobi v Kaliforniji leta 2013, navaja New York Times, ki se sklicuje na dokumente, ki mu jih je posredoval neznanec. Igralec je zdaj star 22 let, Argentova pa 42.

Glede na dokumente, ki jih je časnik prejel, naj bi dogovor o plačilu za molk dokončno sklenili aprila. Med prejetimi dokumenti je bil tudi selfi para na postelji z datumom 9. maj 2013, ki bi ga moral Bennett ob plačilu skupaj s pravicami zanj posredovati Argentovi.

Argentova in Bennett sta skupaj zaigrala v filmu The Heart Is Deceitful Above All Things leta 2004. V njem je Italijanka igrala vlogo Bennettove matere.

Argentova je postala vplivna glasnica gibanja #MeToo, potem ko je je Weinsteina obtožila, da jo je leta 1997, pri njenih 21 letih, posilil v hotelski sobi med filmskim festivalom v Cannesu. Bennett je proti Argentovi začel pravno ukrepati mesec dni po tem, ko so objavili njene trditve o Weinsteinu.