Po obnovi ponovno odprli najstarejšo egipčansko piramido #video

Egiptovske oblasti so po letih obnavljanja v četrtek javnosti ponovno odprle 4700 let staro Džoserjevo stopničasto piramido. Ta v višino meri okoli 60 metrov in prevladuje nad prostrano nekropolo Sakara, južno od Kaira, ter je del starodavne prestolnice Memfis, ki spada med Unescovo svetovno dediščino.

"Dokončali smo obnovo prve in najstarejše piramide v Egiptu, piramide kralja Džoserja, ki je ustanovil Staro kraljestvo," je v četrtek dejal egiptovski minister za antikvitete in turizem Khaled El-Enany. Dodal je, da je piramida prva zgradba na svetu, narejena v celoti iz kamna. Staro kraljestvo je znano kot obdobje graditeljev piramid, Džoserjeva piramida pa je bila zgrajena okoli 2680 let pred našim štetjem pod vodstvom arhitekta Imhotepa, piše STA.

Veliko škode nastalo ob potresu leta 1992

Veliko škodo je notranjosti zgodovinskega spomenika zadal potres leta 1992. Obnovitvena dela so se začela leta 2006, a so jih zaradi "varnostnih razlogov" leta 2011 in leta 2012 prekinili. Kot je povedal vodja projektov na ministrstvu za antikvitete Ayman Gamal Eddine, so jih nadaljevali leta 2013. Ljudska vstaja je v Egiptu leta 2011 odstavila dolgoletnega diktatorja Hosnija Mubaraka, politični nemiri, ki so sledili, pa so prizadeli več področij, med njimi tudi turizem.

Foto: Reuters

Četrtkovega ponovnega odprtja so se udeležili egiptovski premier Mostafa Madbouli in tuji veleposlaniki. Premier je dejal, da je obnova stala več kot 104 milijone egiptovskih funtov oziroma okoli 5,9 milijona evrov. "Trdo delamo, da zgradimo nov Egipt. In obnova naše dediščine je na vrhu naših prioritet," je dejal Madbouli. Veliki egiptovski muzej s pogledom na piramide v Gizi bodo predvidoma odprli do konca leta, pet let kasneje, kot je bila prvotno načrtovano, poroča STA.

Polemika okoli obnovitvenih del

Leta 2014 je izbruhnila polemika, ko so egiptovski mediji poročali, da so Džoserjevo piramido med obnovitvenimi deli poškodovali. Različne nevladne organizacije so trdile, da so spremenili originalno fasado na spomeniku.

Enany je v četrtek povedal, da so se po kritikah Unescovih strokovnjakov del lotili v skladu s pravili te organizacije Združenih narodov in da jim je "Unesco leta 2018 dal pozitivna poročila".

Foto: Reuters

Da bi okrepil turizem, ki je utrpel veliko udarcev po vstaji leta 2011, je Egipt v zadnjih letih izpostavljal svoje arheološke najdbe. Lani so oblasti razkrile 4500 let staro grobišče blizu piramid v Gizi, polno barvitih lesenih krst in kipov iz apnenca. Novembra 2018 je ministrstvo oznanilo odkritje sedmih sarkofagov, med katerimi so nekateri stari več kot šest tisoč let. Sarkofage so skupaj z ducati mumificiranih mačk našli na najdišču na robu kompleksa piramid v Sakari.

Leta 2016 je Egipt obiskalo 5,3 milijona turistov, leta 2018 pa je število poskočilo na 11,3 milijona, še navaja STA.