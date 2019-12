V Egiptu odkrili redko poprsje faraona Ramzesa II.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Egiptovski arheologi odkrili redko poprsje egiptovskega faraona Ramzesa II. Doprsni kip s simbolom ka iz rdečega granita so našli na zasebnem zemljišču v mestu Mit Rahina v bližini Gize, so sporočili z egiptovskega ministrstva za antikvitete.

Ka je v starodavnem Egiptu predstavljal dušo človeka ali božanstva, ki se je po smrti lahko naselila v kip človeka ali božanstva. Vodja vrhovnega sveta za antikvitete Mostafa Waziri je poprsje označil kot eno najredkejših arheoloških odkritij. "Gre za prvi kip Ramzesa II. s simbolom ka iz granita," je povedal. Do zdaj je ena znana Ramzesova skulptura s tem simbolom iz lesa.

Mesto Mit Rahina leži v bližini starodavnega egiptovskega mesta Memfis, približno 30 kilometrov južno od Kaira. Poprsje Ramzesa II. je visoko 105 in široko 55 centimetrov.

Ramzes II. je bil sin Seta I. in najpomembnejši kralj 19. dinastije Ramesidov. Vladal je od leta 1279 pr. n. št. in Egipt povzdignil do velike moči. Imel naj bi sto otrok.

Znan je po obsežnih gradbenih delih, ki jih je izvajal po vsem kraljestvu. Dogradil je velika templja v Karnaku in Luksorju, postavil templje v Tebah in Abidosu ter monumentalna templja v Abu Simblu. V vzhodnem delu Nilove delte je zgradil novo metropolo. Pokopan je bil v Dolini kraljev. Njegovo mumijo so odkrili leta 1881.