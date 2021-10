Le plastique, ce n’est plus fantastique! Hérésie écologique pour l’homme,les océans,la faune.

Une avancée concrète s’imposait : à partir d’auj, plus aucune bouteille d’eau en plastique ne sera vendue dans nos #TGV!

On en vendait 2 millions/an,c’est fini 🙂

Bienvenue L’eau neuve! pic.twitter.com/pCpiCxRfqX — Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) October 14, 2021

"Plastika ni več fantastična," je v četrtek na Twitterju zapisal direktor francoskih železnic Alain Krakovitch.

Plastično pakiranje bo za negazirano vodo zamenjal reciklirani karton oziroma tetrapak, gazirano pa bodo prodajali v aluminijastih pločevinkah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Plastika kmalu prepovedana za sadje in zelenjavo

Francija sicer postopno uvaja prepoved embalaže za enkratno uporabo, s čimer želijo v državi skladno z evropsko zakonodajo zmanjšati količino odpadkov. Francoska vlada je tako v ponedeljek sporočila, da bo od januarja prihodnje leto za skoraj vse sadje in zelenjavo veljala prepoved pakiranja v plastično embalažo.

Po podatkih francoskega okoljskega ministrstva v državi 37 odstotkov sadja in zelenjave prodajajo v plastični embalaži. Po novem bodo med izjemami zgolj najbolj občutljivo sadje in zelenjava, kot so jagode, ki se bodo v plastični embalaži lahko prodajale do leta 2026.

To letnico pa so si za cilj postavile tudi pariške mestne oblasti, ki so ta teden sporočile, da si bodo do leta 2026 prizadevale za odpravo plastike v vseh javnih vrtcih, menzah in domovih za starejše.