Na Hrvaškem prepovedali: plastični jedilni pribor, slamice in palčke za ušesa ...

Hrvaški parlament je z današnjim sprejetjem zakona o ravnanju z odpadki v zgodovino poslal plastične izdelke za enkratno uporabo, kot so jedilni pribor, slamice in palčke za ušesa. Med drugim bodo od začetka prihodnjega leta prepovedali tudi uporabo lahkih plastičnih vrečk. Opozicija opozarja, da bo zakon podražil komunalne storitve.

Današnjo odločitev o prepovedi prodaje izdelkov iz plastike za enkratno uporabo bodo uveljavili osem dni po objavi v uradnem listu. Na hrvaškem trgu tako ne bo več plastičnih kozarcev, jedilnega pribora, slamic, palčk za ušesa, držal za balone in še nekaj podobnih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Odločitev sabora je v skladu s smernicami Evropske unije o zmanjšanju vpliva določenih plastičnih izdelkov na okolje.

Prepovedali bodo tudi nekatere plastične vrečke

Na hrvaškem trgu bodo od začetka prihodnjega leta prepovedali tudi plastične vrečke debeline med 15 in 50 mikronov. Izjema ostajajo zelo tanke plastične vrečke, ki jih uporabljajo iz higienskih razlogov ali kot primarno embalažo za razsuta živila. Od srede leta 2024 bodo prepovedali tudi izdelke, ki imajo plastične zamaške ali pokrovčke.

Hrvaška opozicija je med razpravo opozarjala, da bodo nekatere druge zakonske določbe verjetno podražile cene komunalnih storitev za državljane in manjše podjetnike. Kot so pojasnili, ves sistem ravnanja z odpadki temelji na centrih za ravnanje z odpadki, ki jih nimajo na številnih hrvaških območjih. Ker je njihova vzpostavitev draga, je ponekod mogoče pričakovati podražitev odvoza smeti za od 30 do 40 odstotkov, je opozorila največja hrvaška opozicijska stranka SDP.

Opozicija je poudarila tudi domnevne nelogičnosti zakona, na primer, da bodo enaka minimalna nadomestila za storitve odvoza smeti plačali nakupovalna središča in mali obrtniki ali pa hoteli s številnimi sobami in tisti, ki oddajajo le nekaj sob turistom. Iz vladajoče HDZ so odgovorili, da zakon omogoča lokalni skupnosti, da določi cene odvoza smeti za različne kategorije uporabnikov.

Prepoved uporabe plastike in vrečk za enkratno uporabo bo prav tako prizadela približno 30 manjših hrvaških podjetij za izdelavo plastičnih izdelkov, v katerih zaposlujejo okoli 800 delavcev, so med razpravo o novem zakonu o ravnanju z odpadki opozarjali hrvaški mediji.

Proizvajalci pravijo, da težava niso plastični izdelki, temveč ljudje, ki z neodgovornim odlaganjem uporabljenih enkratnih plastičnih izdelkov in vrečk onesnažujejo okolje.