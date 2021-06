Nič več plastičnih slamic v McDonald'su

V McDonald'su so zelo pozorni na to, iz česa je izdelana embalaža za njihove izdelke. Že več kot 90 odstotkov jo je izdelane iz papirja, kartona ali recikliranega materiala. Pri različnih papirnatih vrečkah so pozorni tudi na to, da je papir manj potiskan, ni lakiran ipd. Tudi odpadke sortirajo zelo pazljivo, do vsake slamice in papirčka natančno. Zdaj je na vrsti naslednji korak ...