Že ta mesec uredba? Poslovili se bomo tudi od slamic.

Ministrstvo za okolje in prostor je za sprejem na vladi pripravilo uredbo o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov.

S sprejetjem uredbe bi bilo dajanje določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Sloveniji prepovedano. Gre za pribor - natančneje vilice, nože, žlice in palčke - za krožnike, slamice ter vatirane palčke, razen če gre za medicinske pripomočke. Prepovedane bi bile plastične mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk, izjema bi bili baloni za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom.

Prav tako na trg ne bi bilo dovoljeno dajati posode za živil iz ekspandiranega polistirena, vsebnikov in lončkov za pijačo iz enakega materiala ter proizvodov iz oksorazgradljive plastike. Uredba bi začela veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu.

Slovenija s tako uredbo že zamuja

Na ministrstvu za okolje in prostor so spomnili, da prepoved določenih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo zahteva evropska uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Rok za njen prenos v nacionalni pravni red je potekel 3. julija.

Ker komisija zamuja s sprejemom določenih izvedbenih aktov in smernic za izvajanje direktive, se je ministrstvo odločilo z uredbo nasloviti le del področja in urediti le vprašanje določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo.

Foto: Getty Images

Globe za kršitve vse do 15 tisoč evrov

Vladni predpis bi določil tudi zahteve za označevanje nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in njihovo embalažo. S tem bi bili potrošniki obveščeni tudi o ustreznih možnostih za ravnanje z odpadki iz tovrstnih proizvodov. Označeni bi morali biti higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov, vlažilni robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo, tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, ter lončki za pijačo.

Nadzor nad izvajanjem uredbe bi opravljali tržni inšpektorji, globe za njeno kršitev pa bi segale do 15.000 evrov za pravne osebe, do 5.000 evrov za samostojne podjetnike ter do 3000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe oz. samostojnega podjetnika.

Vlada naj bi uredbo sprejela še ta mesec

Ravno zaradi zamude so svoj predlog zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo pripravili tudi v poslanski skupini SAB.

Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac je v parlamentarni razpravi potrdil, da Slovenija s prenosom direktive zamuja. A s predlogom SAB bi se v slovenski pravni red prenesel le eden od njenih členov, ne pa tudi ostale zahteve. Že takrat je napovedal, da bo vlada problematiko reševala z uredbo, ki naj bi jo sprejela še ta mesec.